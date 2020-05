Diễn biến mới nhất vụ ông Nguyễn Thành Tài và đồng phạm

Do một số vấn đề trong vụ án ông Nguyễn Thành Tài chưa được làm rõ, nên VKSND Tối cao đã trả hồ sơ cho Bộ Công an điều tra bổ sung.

Ngày 28-5, VKSND Tối cao cho biết đã ban hành Quyết định số 33/QĐ-VKSNDTC - V5 trả hồ sơ vụ án ông Nguyễn Thành Tài (SN 1952, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM) và đồng phạm cho Bộ Công an để điều tra bổ sung.

Ông Nguyễn Thành Tài cùng 4 đồng phạm đều bị truy tố tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" theo khoản 3, điều 219 Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Đồng phạm của ông Nguyễn Thành Tài gồm: ông Đào Anh Kiệt (SN 1957, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường TP.HCM), ông Nguyễn Hoài Nam (SN 1965, nguyên Bí thư Quận ủy quận 2), bà Lê Thị Thanh Thúy (SN 1979, nguyên Chủ tịch Công ty Hoa Tháng Năm, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Lavenue) và ông Trương Văn Út (SN 1970, nguyên Phó trưởng Phòng Quản lý đất Sở Tài nguyên - Môi trường TP).

Từ năm 2008 đến 2011, ông Nguyễn Thành Tài giữ chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, được phân công phụ trách lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc, đầu tư xây dựng, quản lý nhà.

Lô đất 8-12 Lê Duẩn (quận 1) có tổng diện tích 4.896 m2, là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước, được điều chỉnh theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg; được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định 140/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.

Tuy nhiên, do muốn đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án thuộc sở hữu nhà nước và có mối quan hệ tình cảm với bị can Lê Thị Thanh Thúy, ông Nguyễn Thành Tài đã ký nhanh, ký nhiều văn bản chỉ đạo, chấp nhận theo đề xuất của Công ty Quản lý kinh doanh nhà, Sở Tài nguyên - Môi trường TP HCM trái với các quy định của pháp luật.

Cụ thể, chấp thuận đề xuất của Công ty Quản lý kinh doanh nhà cho thành lập pháp nhân mới để đầu tư dự án. Chấp nhận cho Công ty Hoa Tháng Năm được tham gia 30% vốn góp tại dự án, không thẩm định kinh nghiệm, năng lực tài chính, bản chất là chuyển dịch tài sản đang thuộc quyền quản lý khu đất từ nhà nước sang doanh nghiệp tư nhân.

Ông Nguyễn Thành Tài còn ký ban hành quyết định giao đất và cho thuê đất chỉ định tại số 8-12 Lê Duẩn cho Công ty Lavenue không đúng đối tượng, trái với Quyết định 09/2007/QĐ-TTg và Quyết định 140/2008/QĐ-TTg.

Ngoài ra, ông Nguyễn Thành Tài còn chấp thuận áp dụng hai hình thức giao đất và cho thuê đất đối với cùng một dự án trái quy định; chấp thuận cho Công ty Lavenue thanh lý nhà số 12 Lê Duẩn (quận 1) mà không giao cơ quan chức năng thẩm định giá trị còn lại, gây hậu quả, thiệt hại, thất thoát, lãng phí đặc biệt lớn tài sản của nhà nước.

Bộ Công an xác định hành vi của ông Nguyễn Thành Tài là có tính hệ thống, xảy ra trong một thời gian dài, là nguyên nhân chính dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật tại dự án số 8-12 Lê Duẩn. Khi bị tạm giam, ông Nguyễn Thành Tài đã thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội.

Bộ Công an cho biết tại thời điểm khởi tố vụ án - ngày 7-12-2018, hậu quả, thiệt hại và thất thoát, lãng phí do hành vi phạm tội của các bị can gây ra được xác định tối thiểu là 2.047 tỉ đồng.

Về hậu quả, thiệt hại và thất thoát do hành vi của ông Nguyễn Thành Tài và đồng phạm gây ra, Bộ Công an xác định: hậu quả, thiệt hại đối với Ngân sách nhà nước là 4,78 tỉ đồng.

Bộ Công an đã kê biên 11 bất động sản trên địa bàn TP.HCM thuộc quyền sở hữu của các cá nhân để đảm bảo việc thi hành án, gồm: ông Đào Anh Kiệt, ông Nguyễn Hoài Nam, bà Lê Thị Thanh Thúy và ông Trương Văn Út.

Bộ Công an kết luận trước, trong khi thực hiện hành vi phạm tội và tại thời điểm ban hành kết luận điều tra bổ sung, bà Lê Thị Thanh Thúy không bị tâm thần, không mắc khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi nên phải trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội của mình.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/dien-bien-moi-nhat-vu-ong-nguyen-thanh-tai-va-dong-pham-20200528113755171.htm