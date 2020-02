Dịch virus Corona 12/2: WHO thông tin về thời điểm sẽ có vaccine phòng bệnh

Thứ Tư, ngày 12/02/2020 10:00 AM (GMT+7)

WHO vừa công bố tên gọi chính thức của bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona chủng mới và thông tin về thời điểm sẽ có vaccine.

Đến sáng nay, số ca nhiễm virus Corona trên toàn thế giới là 45.166

+ Tính đến 8h sáng 12/2/2020, số người mắc bệnh viêm phổi do virus Corona gây ra trên thế giới là 45.166 trường hợp (ngày 11/2 là 43.104), 1.115 người tử vong (ngày 11/2 là 1.018 người tử vong). Trong đó Trung Quốc 1.113 người tử vong, Philippines 1 trường hợp tử vong; Hồng Kông 1 trường hợp tử vong.

+ Việt Nam ghi nhận 15 người nhiễm virus Corona. Trong đó: 2 cha con người Trung Quốc (01 người đã khỏi và xuất viện); 6 người Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc (4 người đã khỏi và xuất viện); 5 người Việt Nam có tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với virus Corona (1 người đã khỏi và xuất viện); 1 người Mỹ đến Việt Nam, trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc; 1 bệnh nhi 3 tháng tuổi, có tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm virus Corona.

+ Tổ chức Y tế Thế giới ( WHO) vừa công bố tên gọi chính thức của bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona chủng mới (từng được tạm gọi là 2019-nCoV) là Covid-19. Tên gọi mới này rút gọn theo các từ "Corona", "virus", "disease" (dịch bệnh) và 2019 (năm mà virus xuất hiện). Ngoài ra, WHO cũng dự báo vaccine ngừa Covid-19 sẽ sẵn sàng trong vòng 18 tháng nữa.

+ Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Corona tỉnh Vĩnh Phúc dự kiến sẽ thành lập 8 chốt kiểm soát ở “tâm dịch”. Tuy nhiên, hiện tại, mới chính thức triển khai 4 chốt để kiểm soát một thôn ở xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên.

+ Hàng chục nghìn hộp sữa, những chuyến xe chở mì tôm, bánh chưng, dưa hấu được người dân, doanh nghiệp chở đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương trong những ngày chống dịch do virus Corona.

+ Hiện có khoảng 555 xe container chở nông sản đang tồn ở các cửa khẩu và chờ xuất sang Trung Quốc.

+ Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) bị xem xét trách nhiệm vì "có biểu hiện lơ là" liên quan đến một hội nghị về chống dịch viêm phổi do virus Corona.

+ Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc kiến nghị tiếp tục cho học sinh nghỉ học nếu dịch bệnh từ virus Corona chưa được khống chế. Đồng thời các nhà trường phối hợp với đơn vị chức năng tổ chức phun thuốc khử khuẩn, vệ sinh trường lớp.

+ Theo số liệu của cơ quan Hải quan TP.HCM, chỉ trong một tuần, hơn 36 tấn khẩu trang đã được xuất qua cửa khẩu quốc tế Tân Sơn Nhất. Trong đó, hầu hết khẩu trang được xuất qua Trung Quốc, số còn lại vào Singapore, Malaysia.

Ngày 31/1, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố dịch do virus Corona là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu. Dịch viêm phổi khởi phát từ thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc từ đầu tháng 12/2019, sau đó lan đến 27 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

CẬP NHẬT SỐ CA NHIỄM/TỬ VONG/KHỎI BỆNH LIÊN QUAN ĐẾN VIRUS CORONA (Tính đến 10h00 ngày 12/2/2020) Ngày Việt Nam Trung Quốc Thế giới Số ca nhiễm Tử vong Ca khỏi bệnh Số ca nhiễm Tử vong Ca khỏi bệnh Số ca nhiễm Tử vong Ca khỏi bệnh 12/2 15 0 6 44.653 1.113 4.740 45.170 1.115 4.794 11/2 15 0 6 42.638 1.016 3.996 43.104 1.018 4.043 10/2 14 0 6 40.197 908 3.619 40.653 910 3.665 9/2 14 0 3 37.234 812 2.930 37.609 814 2.970 8/2 13 0 3 34.611 723 2.363 34.958 725 2.397 7/2 13 0 3 31.210 637 1.747 31.535 639 1.778 6/2 12 0 3 28.093 564 1.406 28.365 566 1.428 5/2 10 0 3 24.399 491 1022 24.642 493 1039 4/2 10 0 3 20.409 425 765 20.704 427 776 3/2 8 0 2 17.302 361 486 17.488 362

