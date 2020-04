Dịch COVID-19 tối 27/4: Việt Nam có 8 ca dương tính trở lại với virus SARS-CoV-2

Thứ Hai, ngày 27/04/2020 20:00 PM (GMT+7)

Bộ Y tế đã công bố 230 bệnh nhân được chữa khỏi bệnh, tuy nhiên, đến nay có 8 trường hợp dương tính trở lại với virus SARS-CoV-2.

Mời độc giả đón đọc bản tin tổng hợp về dịch bệnh COVID-19 vào lúc 10h và 20h hằng ngày, trên mục Tin tức trong ngày.

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 (Số liệu cập nhật lúc 22:46 27/04/2020) - Nguồn: Bộ Y tế & Worldometers (Số liệu cập nhật lúc27/04/2020) - Nguồn: Bộ Y tế & Worldometers Việt Nam Thế giới Mỹ Ý Đức Anh Ca nhiễm bệnh Ca tử vong Ca khỏi bệnh STT Tỉnh Ca nhiễm Ca tử vong Ca khỏi bệnh

+ Tính đến 19h tối 27/4, Việt Nam ghi nhận 270 ca nhiễm COVID-19. Tính từ ngày 16/4 đến nay, tại Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng.

Bộ Y tế đã công bố 230 bệnh nhân được chữa khỏi bệnh, tuy nhiên, đến nay đã có 8 trường hợp dương tính trở lại với virus SARS-CoV-2 gồm các bệnh nhân số: 36, 52, 74, 137, 149, 188, 207, 224.

+ Việt Nam đã phát triển được loại sinh phẩm xét nghiệm PCR rất tốt thay thế nguồn nước ngoài (sinh phẩm do Học viện Quân y phối hợp với công ty Việt Á phát triển). Sinh phẩm này đã và đang được sử dụng chủ đạo tại Việt Nam để xét nghiệm phát hiện virus SARS-CoV-2.

Là nước thứ 5 trên thế giới sản xuất thành công sinh phẩm xét nghiệm kháng thể, Bộ Y tế đánh giá sinh phẩm chẩn đoán nhanh “made in Vietnam” có nhiều ưu điểm: Dễ sử dụng cho tất cả các tuyến, các cơ sở y tế tuyến huyện có thể xét nghiệm được do sử dụng hệ thống máy xét nghiệm sẵn có; độ an toàn cao (xét nghiệm qua mẫu máu); đặc biệt độ nhạy, độ đặc hiệu của sinh phẩm Việt Nam đạt khoảng 95%, trong khi sản phẩm của nước ngoài chỉ đạt khoảng 70-75%.

+ Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, thành phố đã chỉ đạo Sở GD&ĐT chủ trì xây dựng phương án cụ thể trên tinh thần đảm bảo an toàn nhất cho các em học sinh, sinh viên trở lại trường học và thành phố sẽ quyết định thời gian mở cửa các trường vào phiên họp tới (thứ 4, ngày 29/4).

“Tinh thần là từ 4/5, thành phố mở cửa trở lại các trường đại học, phổ thông trung học, trung học cơ sở… Các cấp còn lại sẽ xem xét thời gian chậm hơn”, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nói.

+ Ngày 27/4, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An cho hay, đã lấy mẫu bệnh phẩm của ông Dương Đình Ng. (SN 1964, trú huyện Đô Lương, Nghệ An) để làm xét nghiệm COVID-19 sau khi ông này tử vong trên xe khách trên đường từ Hà Nội về Nghệ An.

Trước đó, ông Ng. có uống rượu và gọi điện cho người nhà kể về tình trạng sức khỏe của mình gồm mệt mỏi toàn thân, ho nhiều kèm theo khạc ra máu. Tình trạng trên có diễn ra vài ngày và không cải thiện.

+ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, tỉnh sẽ tổ chức họp báo thông tin về việc mua sắm thiết bị y tế trên địa bàn tỉnh, trong đó có việc mua hệ thống xét nghiệm Real - time PCR tự động. Dự kiến buổi họp báo sẽ diễn ra vào 15h30 chiều 29/4 (chiều thứ tư).

Trước đó, UBND tỉnh phê duyệt kinh phí mua máy 7,56 tỉ đồng nhưng sau đó Sở Y tế tỉnh Quảng Nam đã thương thảo với nhà cung cấp nên giảm xuống còn 7,23 tỉ đồng.

+ Lãnh đạo Sở Y tế Đà Nẵng giải thích, ngành y tế tỉnh này mua máy xét nghiệm có mức giá 1,4 tỉ đồng là do Sở Y tế Đà Nẵng chỉ mua duy nhất máy Realtime PCR, không phải mua cả một hệ thống hoàn chỉnh.

+ Peter Daszak, chuyên gia làm việc cho tổ chức EcoHealth, tổ chức tư nhân ở Mỹ chuyên phát hiện mẫu virus mới đã đến Trung Quốc để tìm kiếm những manh mối về nguồn gốc của đại dịch COVID-19.

Daszak nói, mã gene của SARS-CoV-2 giống tới 96,2% so với virus Corona bắt nguồn từ hang dơi ở tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Đây là nơi Daszak và các cộng sự đến lấy mẫu nghiên cứu năm 2013.

+ Một phụ nữ Ấn Độ khoảng 40-45 tuổi đã bị 3 người đàn ông cưỡng hiếp tập thể sau khi bị buộc phải cách ly phòng ngừa COVID-19 một mình tại trường học ở bang Rajasthan. Cảnh sát sau đó đã bắt giữ và tống giam 3 đối tượng này.

+ Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên tờ The Australian Financial Review, Đại sứ Trung Quốc tại Úc Cheng Jingye chỉ trích việc Thủ tướng Úc Scott Morrison hối thúc một cuộc điều tra độc lập về cách Trung Quốc đối phó với đại dịch COVID-19.

Ông Cheng cảnh báo động thái của chính phủ Úc có thể tạo ra làn sóng tẩy chay hàng xuất khẩu của Úc như rượu vang, thịt bò và người Trung Quốc ngừng đến Úc du lịch, học tập.

Đáp trả cảnh báo của đại sứ Cheng, Ngoại trưởng Úc Marise Payne khẳng định, chính phủ bác bỏ “cái gọi là gây sức ép kinh tế để ngăn Úc kêu gọi điều tra vì dịch COVID-19 - dịch bệnh có ảnh hưởng kinh tế - xã hội sâu rộng trên toàn cầu”.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống COVID-19: - Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với COVID-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. - Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với COVID-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. - Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi. - Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác. - Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế. - Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 19003228 và 19009095.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc/dich-covid-19-toi-27-4-viet-nam-co-8-ca-duong-tinh-tro-lai-voi-virus-s...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc/dich-covid-19-toi-27-4-viet-nam-co-8-ca-duong-tinh-tro-lai-voi-virus-sars-cov-2-1083188.html