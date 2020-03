Dịch Covid-19 tối 21/3: TP.HCM tìm tất cả hành khách đến quán bar Budha trong 14 ngày qua

Thứ Bảy, ngày 21/03/2020 20:00 PM (GMT+7)

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM vừa phát thông báo khẩn đến các khách hàng từng đến quán bar Budha và những người tiếp xúc với khách hàng từng đến quán bar này trong vòng 14 ngày gần đây, liên hệ với cơ quan y tế địa phương gần nhất để được kiểm tra sức khỏe.

Dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu. Để độc giả nắm được những diễn biến quan trọng nhất liên quan đến dịch bệnh này trên thế giới và tại Việt Nam, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp về dịch bệnh Covid-19 xuất bản vào các khung giờ 10h và 20h hằng ngày, trên mục Tin tức trong ngày.

+ Tính đến 19h ngày 21/3, Việt Nam ghi nhận 94 ca nhiễm Covid-19, tăng 3 ca so với ngày 20/3.

Bệnh nhân số 92 là nam, 21 tuổi, trú tại phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, du học sinh từ Pháp trở về.

Bệnh nhân số 93 là nam, 20 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Đống Đa, TP. Hà Nội. Bệnh nhân là sinh viên du học Hungary.

Bệnh nhân số 94 là nữ, 64 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở thành phố Bắc Giang. Bệnh nhân sang Cộng hòa Séc thăm con gái từ ngày 29/02/2020 đến ngày 17/03/2020. Bệnh nhân về nước nhập cảnh qua sân bay Nội Bài ngày 18/3/2020 trên cùng chuyến bay (SU290, ghế 28A) với BN93 dương tính với vi rút SARS-CoV-2 (SU290, ghế 27B).

Trong số 94 ca nhiễm, 17 ca đã khỏi bệnh, chưa có ca nào tử vong.

+ PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam cho biết, tại Việt Nam chủ yếu người trẻ mắc Covid-19 và là các ca xâm nhập vì các ca mắc chủ yếu là du học sinh. Một số nước như Trung Quốc, Italia… ghi nhận số ca mắc ở người già nhiều là do dịch bùng phát trong cộng đồng. Tại nước ta hiện nay, dịch chưa thấy dấu hiệu bùng lên ở cộng đồng.

+ Theo Bộ Y tế, bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 91 của Việt Nam là một phi công của Vietnam Airlines có quốc tịch Anh, cư ngụ tại phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM. Trước khi phát bệnh, người này có tới một số điểm ăn uống, giải trí tại quận 2, trong đó có quán bar Buddha Bar&Grill từ 9h30 tối 14/3 đến 3h15 sáng 15/3 và từ 2h30 - 4h30 chiều 17/3.

Ngoài ra, bệnh nhân thứ 91 còn tiếp xúc gần với 3 cán bộ công an phường Thảo Điền, tiếp xúc xa với 4 người tại công an phường Bình An khiến những người này phải cách ly, khử trùng trụ sở.

+ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM vừa phát thông báo khẩn đến các khách hàng từng đến quán bar Budha (số 7 đường Thảo Điền, phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM) và những người tiếp xúc với khách hàng từng đến quán bar này trong vòng 14 ngày gần đây, liên hệ với cơ quan y tế địa phương gần nhất để được kiểm tra sức khỏe và hướng dẫn phòng ngừa lây nhiễm.

+ Chung cư cao cấp Ascent Apartment tại số 58, đường Quốc Hương, KP 5, phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM đã được phong toả do có người nhiễm Covid-19 sống tại đây (BN số 91).

+ Thủ đô Bangkok của Thái Lan sẽ áp dụng lệnh bán phong tỏa từ ngày 22/3 cho tới ngày 12/4. Aswin Kwanmuang, Thống đốc thủ đô cho biết rằng, các trung tâm thương mại ở thủ đô sẽ bị đóng cửa, chỉ các cửa hàng cung cấp thực phẩm và dịch vụ thiết yếu mới được phép mở cửa.Toàn bộ du khách, cả người Thái và người nước ngoài, đều cần có giấy chứng nhận sức khỏe mới được nhập cảnh vào xứ sở chùa vàng.

+ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang hợp tác với các nhà khoa học trên toàn cầu phát triển ít nhất 20 loại vắc-xin phòng ngừa dịch Covid-19.

+ Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã gửi một thông điệp tới những người trẻ tuổi rằng,họ không phải là bất khả chiến bại và virus Corona có thể đưa họ vào bệnh viện trong nhiều tuần, hoặc thậm chí khiến các bệnh nhân trẻ tử vong.

+ Tờ Bloomberg dẫn thông tin từ Bộ Y tế Singapore cho biết, 2 nạn nhân tử vong đầu tiên tại nước này là một nữ công dân Singapore 75 tuổi và người còn lại là một nam công dân Indonesia 64 tuổi tới Singapore chữa bệnh.

+ Đài CNN dẫn lời phát ngôn Bộ Y tế Iran Kianoush Jahanpour cho biết, cứ mỗi 10 phút lại có một trường hợp tử vong vì Covid-19 ở Iran và cứ mỗi giờ lại có thêm 50 ca nhiễm mới được ghi nhận.Theo phân tích của tờ The Washington Post, nguyên nhân số ca tử vong tăng cao là do thái độ chủ quan của Tehran trong công tác phòng dịch, cộng với việc dịch bùng phát đúng vào thời điểm khó khăn nhất của nước này.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19: - Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. - Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. - Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi. - Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác. - Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế. - Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 19003228 và 19009095.

