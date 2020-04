Dịch Covid-19 sáng 22/4: New Zealand muốn làm điều chưa quốc gia nào làm được

Thứ Tư, ngày 22/04/2020 10:00 AM (GMT+7)

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đặt mục tiêu sẽ làm được điều mà chưa quốc gia nào làm được nếu 5 triệu người dân trên cả nước cùng đồng lòng.

+ Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern mới đây phát biểu, đảo quốc này có thể làm được điều mà chưa quốc gia nào đạt được, đó là loại bỏ hoàn toàn Covid-19. Để đạt được mục tiêu to lớn này, bà Ardern cho rằng, 5 triệu người dân New Zealand đều phải đồng lòng.

Tính đến 9h30 sáng 22/4, New Zealand ghi nhận 1.451 ca nhiễm Covid-19, trong đó, 14 ca tử vong. Đáng chú ý, hơn 1.000 bệnh nhân nhiễm virus tại đảo quốc này đã hồi phục.

New Zealand đã ban hành lệnh phong tỏa toàn quốc kể từ cuối tháng 3. Tất cả trường học đều bị đóng cửa. Người dân không làm những công việc thiết yếu thì chỉ có thể rời nhà để đi chợ hoặc tập thể dục buổi sáng. Mức độ tuân thủ quy định trong dịch Covid-19 của người dân New Zealand được đánh giá là khá cao.

Ngày 20/4, bà Ardern tuyên bố sẽ tiếp tục gia hạn lệnh phong tỏa thêm một tuần nữa. Tuy nhiên, biện pháp trên cũng đã được nới lỏng một phần để New Zealand bắt đầu phục hồi kinh tế.

+ Tính đến 9h30 sáng 22/4, Việt Nam ghi nhận 268 ca nhiễm Covid-19. Như vậy, đã tròn 6 ngày liên tiếp Việt Nam chưa ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới. Trong đó, 216 người đã được công bố khỏi bệnh, chưa có trường hợp nào tử vong.

+ Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, trong 52 người đang điều trị, số ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính là 12 ca; Số ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính là 8 ca.

Dự kiến, số ca được công bố khỏi bệnh ngày 22/4 là 6 trường hợp.

+ UBND TP.HCM đã có văn bản khẩn điều chỉnh giảm hệ số tăng thu nhập tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức (CB-CC-VC). Việc này nhằm góp phần chia sẻ khó khăn với đồng bào, chiến sĩ lực lượng vũ trang TP trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Thời gian áp dụng mức giảm này để tính thu nhập tăng thêm kể từ ngày 1/1/2020.

+ Theo The Hill, nghị sĩ Eric Schmitt - lãnh đạo cơ quan tư pháp bang Missouri (Mỹ) hôm 21/4 đã làm đơn kiện gửi lên Tòa án Khu vực Đông Missouri. Đơn kiện đề cập đến việc “chính phủ Trung Quốc đã giấu thế giới về mối nguy hiểm của dịch Covid-19, đã không làm tròn trách nhiệm ngăn chặn dịch bệnh, gây ra tổn thất lớn về người và kinh tế.

Nghị sĩ Schmitt cho biết: “Trung Quốc phải chịu trách nhiệm vì những hành động của họ”.

Tính đến chiều 21/4 (giờ địa phương), bang Missouri có hơn 6.000 ca nhiễm và 220 ca tử vong vì Covid-19.

+ Ngày 21/4, người phát ngôn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) – bà Fadela Chaib cho hay, các bằng chứng đến nay cho thấy Covid-19 có nguồn gốc từ động vật chứ không xuất phát từ phòng thí nghiệm hay nơi nào khác. Nhiều khả năng Covid-19 có nguồn gốc từ dơi nhưng làm thế nào để virus lây từ dơi sang người thì vẫn chưa rõ nguyên nhân.

+ Một nhóm nghiên cứu do nhà dịch tễ học nổi tiếng Li Lanjuan (Trung Quốc) dẫn đầu đã phát hiện ra các đột biến xảy ra trong bộ gene của virus SARS-CoV-2 có thể ảnh hưởng tới khả năng và mức độ gây bệnh của loại virus này.

Nghiên cứu thu thập từ 11 bệnh nhân mắc Covid-19 đã phát hiện 33 đột biến, trong đó 19 là đột biến mới.

Việc phát hiện các đột biến, nhất là các đột biến cơ bản sẽ giúp ích lớn cho quá trình phát triển thuốc điều trị và vaccine phòng dịch, tránh việc vaccine hoặc thuốc điều chế ra nhưng không có tác dụng.

Các nhà khoa học Trung Quốc còn phát hiện một loại virus hoạt động trong 3 mẫu phân, chứng tỏ virus SARS-CoV-2 có khả năng sinh sôi trong phân, trái ngược với một số báo cáo gần đây.

+ Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại Singapore, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long ngày 21/4 đã quyết định kéo dài thời gian thực hiện cách ly xã hội thêm bốn tuần đến hết ngày 1/6 dù thời hạn này còn hai tuần nữa mới chấm dứt, theo tờ The Straits Times.

Được biết Bộ Y tế Singapore cho biết số ca nhiễm mới ghi nhận trong ngày 21/4 là hơn 1.100 ca, nâng tổng số ca nhiễm tại quốc đảo này gần 9.200 ca.

+ Đài CNBC nhận định năng lực xét nghiệm Covid-19 rất khác nhau trên khắp Đông Nam Á. Singapore nằm trong tốp đầu trên toàn cầu với 16.203 xét nghiệm/1 triệu người, trong khi Myanmar ở gần chót bảng với 85 xét nghiệm/1 triệu người, theo dữ liệu của trang thống kê Worldometer.

Indonesia, có dân số đông thứ tư thế giới - 270 triệu người, chỉ mới tiến hành được 42.000 xét nghiệm, tương đương với 154 xét nghiệm/1 triệu người - thuộc diện thấp trên thế giới.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/dich-covid-19-sang-22-4-new-zealand-muon-lam-dieu-chua-quoc-gia-nao-lam-duoc-1081407.html