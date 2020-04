Dịch Covid-19 sáng 12/4: Mỹ vượt Italia đứng số 1 thế giới về số ca tử vong

Chủ Nhật, ngày 12/04/2020 10:00 AM (GMT+7)

Mỹ đã trở thành quốc gia đứng số 1 thế giới cả về số ca nhiễm và số ca tử vong vì Covid-19.

+ Sau nhiều tuần đứng thứ 2 thế giới về số người tử vong vì Covid-19, đến 9h30 sáng 12/4, Mỹ đã đứng số 1 với 20.577 ca, vượt qua Italia số 2 (19.468 ca), Tây Ban Nha số 3 (16.606 ca).

Mỹ cũng là quốc gia đứng số 1 thế giới về tổng số ca nhiễm với 532.879 ca, Tây Ban Nha đứng số 2 với 163.027 ca, Italia số 3 với 152.271 ca.

Trong 4 ngày gần nhất, số ca tử vong vì Covid-19 mới ở Mỹ đều tiệm cận con số 2.000 ca, riêng ngày 10/4 tăng cao hơn mốc này (2.074 ca).

Tuy nhiên, với dân số hơn 328 triệu người, Mỹ có dân số đông hơn gấp 5 lần so với Italia và gần 7 lần so với Tây Ban Nha. Do đó, tỷ lệ tử vong vì Covid-19 của Mỹ trên 100 ca nhiễm hoặc trên 100.000 dân thấp hơn so với Italia, Tây Ban Nha và một số nước khác.

Đến nay, chỉ còn Wyoming là bang duy nhất tại Mỹ chưa có ca tử vong vì Covid-19. Trong khi đó, thành phố New York, bang New York vẫn là nơi bị ảnh hưởng nặng nhất do dịch Covid-19 ở Mỹ, với tổng số ca tử vong tính đến hết ngày 11/4 là 8.627.

+ Tính đến 9h30 sáng 12/4, Việt Nam ghi nhận 258 ca nhiễm Covid-19 (không tăng ca nào so với 12h trước), trong đó 144 người đã được công bố khỏi bệnh, chưa có trường hợp nào tử vong.

+ Việt Nam là quốc gia đứng đầu có số lượng người được xét nghiệm trên một ca dương tính. Công suất xét nghiệm đạt 27.000 mẫu/ngày.

Tính đến hết ngày 10/4, tổng số mẫu bệnh phẩm đã xét nghiệm cộng dồn là 118.807, trong đó số mẫu dương tính là 257; số mẫu âm tính là 118.550.

+ Đến sáng 12/4, thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội đã ghi nhận 6 ca dương tính với Covid-19 gồm các bệnh nhân số 243, 250, 253, 254, 257, 258. TP. Hà Nội đã ra quyết định phong tỏa toàn bộ thôn Hạ Lôi từ ngày 8/4 đến 6/5, lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người dân trong thôn với gần 11.000 nhân khẩu.

+ Trải qua 14 ngày không phát hiện thêm ca dương tính với virus SARS-CoV-2, đồng thời, tất cả nhân viên y tế, người nhà bệnh nhân, hơn 3.200 người bệnh đều an toàn, đúng 0h sáng 12/4, Hà Nội đã quyết định dỡ bỏ lệnh phong tỏa Bệnh viện Bạch Mai. Tuy nhiên, đến đầu tháng 5, bệnh viện mới chính thức tiếp nhận các bệnh nhân ngoại trú.

+ Sau “ATM gạo” đầu tiên đặt tại đường Vườn Lài (quận Tân Phú), tại TP.HCM xuất hiện điểm “ATM gạo” thứ 2 nằm bên hông trụ sở UBND xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh). Chủ “ATM gạo” cho biết, sẽ tiếp tục triển khai “ATM gạo” thứ 3 ở quận 12. Đây sẽ là những điểm cung cấp gạo miễn phí cho những người khó khăn do chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

+ Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt, Đức thông báo, đã ghi nhận người Việt đầu tiên tử vong vì Covid-19 tại Đức. Đó là ông Nguyễn Đức Sơn sinh năm 1962, quê quán tại xã Lương Phú, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Ông là cựu thanh niên xung phong, đã tham gia cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây - Nam, sau đó sang CHDC Đức hợp tác lao động và định cư tại München.

+ Theo tạp chí New England, thuốc Remdesivir được dùng thử nghiệm trên 53 bệnh nhân người Mỹ, châu Âu và Canada, tất cả đều những ca nhiễm Covid-19 có biểu hiện nặng.

Sau 18 ngày điều, tình trạng của 36 bệnh nhân đã được cải thiện. 17 người trong số 30 bệnh nhân đang thở máy đã có thể không cần hỗ trợ máy thở. Gần một nửa số bệnh nhân nhiễm Covid-19 tham gia nghiên cứu thử nghiệm thuốc Remdesivir đã được xuất viện. Chỉ có 7 bệnh nhân tử vong.

+ Một kết quả nghiên cứu dựa trên mẫu không khí lấy từ các bệnh viện có bệnh nhân Covid-19 của các nhà nghiên cứu Trung Quốc được công bố trên tạp chí Các bệnh truyền nhiễm của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cho thấy, virus SARS-CoV-2 có thể di chuyển với khoảng cách lên tới 4m, gấp đôi khuyến cáo của các cơ quan y tế.

+ Theo SCMP, nhóm nghiên cứu do hai nhà khoa học V. Narry Kim và Chang Hyeshi dẫn dầu, công tác tại Trung tâm Nghiên cứu RNA của Viện Khoa học Cơ bản Seoul đã đạt bước tiến đột phá.

Họ đã tạo ra bản đồ độ phân giải cao về cấu trúc di truyền của SARS-CoV-2. Bản đồ này sẽ giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về cách virus nhân bản và cách chúng lẩn trốn hệ miễn dịch của con người.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19: - Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. - Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. - Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi. - Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác. - Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế. - Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 19003228 và 19009095.

