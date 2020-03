Dịch Covid-19 ngày 22/3: Quốc gia ĐNA đầu tiên vượt mốc 1.000 người nhiễm Covid-19

Chủ Nhật, ngày 22/03/2020 10:07 AM (GMT+7)

Quốc gia này đã phong tỏa toàn quốc như một biện pháp mạnh mẽ nhằm ngặn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid-19.

Dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu. Để độc giả nắm được những diễn biến quan trọng nhất liên quan đến dịch bệnh này trên thế giới và tại Việt Nam, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp về dịch bệnh Covid-19 xuất bản vào các khung giờ 10h và 20h hằng ngày, trên mục Tin tức trong ngày.

+ Theo Bộ Y tế, tính đến 9h30 sáng 22/3, Việt Nam ghi nhận 94 ca mắc Covid-19, trong đó 17 ca điều trị khỏi, chưa có ca nào tử vong. Một số trường hợp đã âm tính 1 lần.

Về tình trạng sức khỏe, đa số các bệnh nhân ổn định, không sốt, không ho hoặc ho ít, không khó thở, XQ phổi bình thường; có một vài bệnh nhân có dấu hiệu viêm phổi (dấu hiệu trên phim XQ) đã được điều trị theo phác đồ điều trị viêm phổi.

+ Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành tăng cường vận động, khuyến cáo người dân ít ra những nơi công cộng, hạn chế tối đa việc tập trung đông trên 50 người tại các đám cưới, đám hiếu; tạm thời đóng cửa các cơ sở dịch vụ giải trí như karaoke, mát-xa; vận động các tổ chức tôn giáo tu hành tại gia, không tiến hành các nghi lễ tập trung đông người.

+ Tạm dừng nhập cảnh vì lý do dịch bệnh đối với tất cả các trường hợp mang Giấy miễn thị thực được cấp cho người gốc Việt Nam và thân nhân, áp dụng từ 0 giờ ngày 22/3.

+ Trước việc rất đông người dân từ Lào, Thái Lan ồ ạt về nước để tránh dịch Covid-19, UBND tỉnh Quảng Bình đã đề nghị các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh hỗ trợ nhận người dân của địa phương mình để giảm tải cho tỉnh.

+ Tại tỉnh Nghệ An đã tạm thời dừng tiếp nhận công dân trở về từ Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) và các địa phương khác ngoài tỉnh từ 15h ngày 21/3. Lý do là để có thời gian tập trung đón nhận các công dân tại các cửa khẩu trên đia bàn Nghệ An, đồng thời để chuẩn bị điều kiện về cơ sở vật chất, các phương án đảm bảo khác.

+ Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Lê Anh Tuấn đã ký công văn hỏa tốc gửi các đơn vị trực thuộc bộ, các sở GTVT triển khai thực hiện về việc khai báo y tế bắt buộc trên các chuyến bay nội địa và phương tiện giao thông công cộng nhằm phát hiện sớm ca bệnh và ngăn chặn lây lan kịp thời dịch bệnh Covid-19.

+ Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM đã trang bị 4 phòng khám dã chiến với hệ thống hút áp lực âm dành cho những bệnh nhân nghi ngờ có yếu tố dịch tễ liên quan đến Covid-19.

+ Công an TP Hà Nội đã lập hồ sơ và xử lý 2 chủ tài khoản là N.T.H (SN 1998; trú tại Kim Giang, Thanh Xuân) và Đ.T.Đ (SN 1995; trú tại tổ dân phố 1 La Khê, Hà Đông) vì tung tin Hà Nội “vỡ trận” vì dịch Covid-19.

+ Ngày 21/3, Malaysia ghi nhận thêm 153 ca nhiễm mới Covid-19, đưa tổng số ca nhiễm tại nước này lên 1.183 người, trong đó, có 8 ca tử vong. Malaysia là quốc gia có số ca nhiễm Coivd-19 nhiều nhất Đông Nam Á. Nước này cũng đã phong tỏa toàn quốc. Quân đội Malaysia cũng chuẩn bị được triển khai để hỗ trợ thực hiện nghiêm lệnh phong tỏa của chính phủ.

+ Thủ tướng Anh Boris Johnson hối thúc người dân kỷ niệm Ngày của Mẹ (22.3) bằng cách gọi điện thoại bằng hình ảnh, trong bối cảnh số ca tử vong vì Covid-19 ở Anh tăng mạnh.

+ Sau 3 ngày liên tiếp không ghi nhận ca nhiễm mới Covid-19, chính quyền Vũ Hán, nơi từng là tâm dịch của Trung Quốc đã cho gỡ bỏ nhiều trạm kiểm dịch trên những con đường ra vào thành phố. Nhiều người dân đã bắn pháo hoa ăn mừng sự kiện này trong khi nhiều người khác bày tỏ nghi ngờ.

+ Italia hôm 21/3, thông báo có gần 800 ca tử vong vì Covid-19, mức tăng cao nhất trong ngày từ trước đến nay.

+ Giáo sư Michael Levitt, người từng đạt giải Nobel về hóa học đến từ Đại học Stanford (Mỹ) dự đoán rằng, sự lây lan của dịch bệnh Covid-19 sẽ sớm dừng lại dựa vào những tính toán và các số liệu thống kê của ông.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19: - Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. - Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. - Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi. - Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác. - Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế. - Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 19003228 và 19009095.

