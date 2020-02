Dịch Covid-19 (nCoV): Bất ngờ với lý do người phụ nữ trốn khỏi nơi cách ly ở Lạng Sơn

Thứ Tư, ngày 12/02/2020 12:48 PM (GMT+7)

Cơ quan chức năng đã tìm thấy chị Nguyễn Thị Dâng tại khu vực cửa khẩu bên địa giới Trung Quốc.

Khu vực cách ly dịch Covid-19 (nCoV) tại tỉnh Lạng Sơn

Liên quan đến vụ người phụ nữ trốn khỏi nơi cách ly dịch Covid-19 (nCoV) tại Lạng Sơn, ngày 12/2, trao đổi với PV, Đại tá Nguyễn Trung Thực, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đơn vị đã phát hiện, vận động chị Nguyễn Thị Dâng (SN 1976, quê Thủy Nguyên, Hải Phòng) quay trở về khu vực cách ly dịch Covid-19 ở Lạng Sơn.

Theo Đại tá Thực, qua xác minh, Công an tỉnh Lạng Sơn đã xác định chị Dâng sau khi trốn khỏi khu vực cách ly đã quay trở lại khu vực cửa khẩu Tân Thanh - Pò Chài thuộc địa giới tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Công an tỉnh Lạng Sơn đã cử cán bộ đến nơi người phụ nữ này ở, vận động, thuyết phục quay trở về khu cách ly.

"Sau khi được chúng tôi tuyên truyền, vận động, chị Dâng đã nhận thức được việc làm của mình là không đúng nên đã tự giác đến trụ sở công an trình diện. Trong trường hợp nếu chị Dâng không tự giác trình diện, Công an tỉnh Lạng Sơn sẽ phối hợp với Công an tỉnh Quảng Tây đưa người phụ nữ này trở lại Việt Nam", Đại tá Thực thông tin.

Khi trình diện tại trụ sở công an, chị Nguyễn Thị Dâng cho biết do nhớ chồng, lại lo lắng công việc bán hàng tại cửa khẩu Tân Thanh - Pò Chài nên mới bỏ trốn khỏi nơi cách ly dịch Covid-19 (nCoV).

Đại tá Nguyễn Trung Thực cho hay Công an tỉnh Lạng Sơn đã bàn giao chị Dâng cho lực lượng quân sự tỉnh Lạng Sơn trong sáng cùng ngày.

CẬP NHẬT SỐ CA NHIỄM/TỬ VONG/KHỎI BỆNH LIÊN QUAN "COVID-19 (nCoV)" (Tính đến 12h30 ngày 12/2/2020) Ngày Việt Nam Trung Quốc Thế giới Số ca nhiễm Tử vong Ca khỏi bệnh Số ca nhiễm Tử vong Ca khỏi bệnh Số ca nhiễm Tử vong Ca khỏi bệnh 12/2 15 0 6 44.653 1.113 4.740 45.171 1.115 4.794 11/2 15 0 6 42.638 1.016 3.996 43.104 1.018 4.043 10/2 14 0 6 40.197 908 3.619 40.653 910 3.665 9/2 14 0 3 37.234 812 2.930 37.609 814 2.970 8/2 13 0 3 34.611 723 2.363 34.958 725 2.397 7/2 13 0 3 31.210 637 1.747 31.535 639 1.778 6/2 12 0 3 28.093 564 1.406 28.365 566 1.428 5/2 10 0 3 24.399 491 1022 24.642 493 1039 4/2 10 0 3 20.409 425 765 20.704 427 776 3/2 8 0 2 17.302 361 486 17.488 362

