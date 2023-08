Địa bàn "nóng" bậc nhất của Bình Dương có phó trưởng công an mới

Ngày 14-8, Công an tỉnh Bình Dương đã tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, đại tá Phạm Quốc Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đã trao Quyết định về công tác cán bộ cho thượng tá Phạm Quang Trưởng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông.

Theo đó, thượng tá Phạm Quang Trưởng được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Công an TP Thuận An từ ngày 8-8-2023.

Ban lãnh đạo Công an TP Thuận An chúc mừng tân Phó Trưởng Công an

Thượng tá Phạm Quang Trưởng sinh năm 1976, quê tỉnh Hải Dương, tốt nghiệp Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, là thạc sĩ Luật, cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi về giữ chức Phó Trưởng Công an TP Thuận An, thượng tá Phạm Quang Trưởng từng trải qua các vị trí như Phó Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; Phó Phòng CSGT...

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thượng tá Phạm Quang Trưởng cho biết, với vị trí công tác mới ông sẽ tiếp tục phát huy tính gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, năng lực, sở trường công tác để cùng tập thể, lãnh đạo Công an TP Thuận An hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

TP Thuận An nằm ở phía Nam của tỉnh Bình Dương, giáp ranh với TP Dĩ An và quận 12, TP Thủ Đức của TP HCM nên tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông khá phức tạp.

