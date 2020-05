Đi xe máy điện cùng người thân, bé 15 tháng tuổi tử vong thương tâm khi va chạm với ô tô

Thứ Hai, ngày 18/05/2020 20:55 PM (GMT+7)

Vụ tai nạn xảy ra giữa xe máy điện và ô tô đã khiến bé trai 15 tháng tuổi tử vong thương tâm.

Ngày 18/5, trao đổi với PV, một lãnh đạo đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 4, phòng CSGT Công an TP.Hà Nội cho biết tại khu vực ngã tư Minh Khai - Tam Trinh vừa xảy ra một vụ tai nạn khiến 1 bé trai tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 18h20 cùng ngày, một người đàn ông trung tuổi điều khiển xe máy điện chở theo bé trai lưu thông theo hướng Minh Khai đi cầu Mai Động, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Khi đến ngã tư Kim Ngưu- Tam Trinh - Minh Khai, chiếc xe máy điện đã xảy ra va chạm với chiếc ô tô bán tải đi cùng chiều khiến hai người ngã ra đường.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm khiến bé trai 15 tháng tuổi tử vong.

Khi ngã xuống đường, bé trai đã văng vào gầm ô tô và bị chiếc xe bán tải cán phải, khiến nạn nhân tử vong. Người đàn ông đi cùng bé trai bị thương đã được đưa đi cấp cứu.

Theo vị lãnh đạo đội CSGT số 4, nam tài xế điều khiển xe bán tải là anh La Hoàng Lâm (SN 1995, trú Sơn Động, Bắc Giang). Bé trai tử vong là cháu N.M.N.A (SN 2019, trú phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng), người đàn ông đi cùng là N.V.T (SN 1963, trú phường Vĩnh Tuy).

Liên quan đến vụ việc, một lãnh đạo Công an phường Vĩnh Tuy cho hay, nam tài xế xe bán tải đã đến Công an phường Mai Động, quận Hoàng Mai trình diện. Tuy nhiên, do vụ án xảy ra trên địa bàn phường Vĩnh Tuy nên Công an phường Mai Động đã bàn giao nam tài xế nói trên để Công an phường Vĩnh Tuy xử lý theo thẩm quyền.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nguồn: http://danviet.vn/di-xe-may-dien-cung-nguoi-than-be-15-thang-tuoi-tu-vong-thuong-tam-khi-va-cham-voi-o-to-50202018520562981.htm