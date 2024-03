Đi muộn, không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, 4 thanh niên bị phạt gần 200 triệu đồng

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương vừa ra bốn văn bản xử phạt bốn thanh niên ở tỉnh này với tổng số tiền 195 triệu đồng vì không chấp hành lệnh nhập ngũ.

Cụ thể, N.T.H, 25 tuổi, ở xã Minh Đức và B.X.T, 25 tuổi, xã Ngọc Kỳ, cùng huyện Tứ Kỳ không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Tứ Kỳ mà không có lý do chính đáng. Đoàn công tác của xã và huyện đã nhiều lần làm việc với gia đình để giao lệnh gọi nhập ngũ nhưng không gặp được đương sự, còn gia đình thì từ chối hợp tác.

Với vi phạm này, H và T cùng đều bị xử phạt ở mức 62,5 triệu đồng.

Các thanh niên Hải Dương lên đường nhập ngũ cuối tháng 2 vừa qua. Ảnh: Ngọc Sơn

Hai trường hợp khác ở huyện Cẩm Giàng là N.V.H, 19 tuổi, ở xã Cao An và K.N.T, 23 tuổi, xã Cẩm Hưng bị xử phạt hơn 35 triệu đồng, do không có mặt đúng thời gian, địa điểm tập trung ghi trong lệnh gọi nhập ngũ của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Cẩm Giàng mà không có lý do chính đáng.

Bên cạnh việc bị phạt tiền, các quyết định xử phạt của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu bốn thanh niên trên chấp hành lệnh gọi nhập ngũ.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]