Đề xuất không lấy phiếu tín nhiệm người đang chữa bệnh hiểm nghèo

Trước đó, tại cuộc họp báo trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, báo chí đặt câu hỏi việc đến thời điểm hiện tại, Chính phủ có báo cáo Quốc hội về lý do tại sao Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vắng mặt trong một thời gian dài, không tham gia điều hành như vậy không? Nếu vắng mặt dài như vậy, Quốc hội sẽ xem xét thế nào về trường hợp này, nhất là kỳ họp thứ 6 tới ông Thành dự kiến là thành viên Chính phủ sẽ được lấy phiếu tín nhiệm?... Trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy Ban Thường vụ Quốc hội, cho biết về trường hợp Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, theo quy định của Trung ương về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị và nghị quyết của Quốc hội, việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn, Quốc hội sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu và phê chuẩn. Ngày 15-1, Thủ tướng phân công nhiệm vụ các Phó thủ tướng, trong đó lĩnh vực phụ trách của ông Lê Văn Thành được giao cho những người khác trong thời gian ông Thành vắng mặt.