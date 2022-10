Đề xuất CSGT không bắt buộc phải cảm ơn sau khi kiểm soát giao thông

“Dự thảo Thông tư của Bộ Công an quy định, CSGT khi TTKS, xử lý vi phạm sử dụng trang phục Cảnh sát, đeo số hiệu Công an nhân dân theo quy định của Bộ Công an. Khi kiểm soát vào buổi tối, ban đêm hoặc ban ngày trong điều kiện thời tiết sương mù, thời tiết xấu làm hạn chế tầm nhìn phải mặc áo phản quang. Trường hợp kiểm soát thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, được bố trí một bộ phận CSGT mặc thường phục để vận hành, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, giám sát tình hình trật tự, an toàn giao thông, phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ và hành vi vi phạm pháp luật khác. Tuy nhiên, khi phát hiện vi phạm phải thông báo ngay cho bộ phận TTKS công khai để tiến hành kiểm soát, xử lý theo quy định của pháp luật.”