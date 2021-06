Chuyện lạ: Hàng trăm chữ ký xin miễn hình sự cho 1 nguyên chủ tịch xã!

Thứ Bảy, ngày 12/06/2021 14:50 PM (GMT+7)

Một đơn kiến nghị có hàng trăm chữ ký gửi cho cơ quan chức năng xin miễn trách nhiệm hình sự cho "Chủ tịch xã bắt gỗ lậu… biếu cán bộ" mà Báo Người Lao Động nhiều lần phản ánh.

Sáng 12-6, một nguồn tin cho biết nhiều cơ quan chức năng ở huyện Krông Bông đã nhận được đơn kiến nghị "Về việc miễn trách nhiệm hình sự đối với ông Nguyễn Văn Trung - Chủ tịch UBND xã Cư Đrăm, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk".

Những tấm gỗ pơ mu quý hiếm được bán rẻ cho cán bộ

Điều lạ là kèm theo nội dung đơn, có khoảng 300 chữ ký được cho là của cán bộ, nhân dân xã Cư Đrăm ký đơn và ký danh sách "ủng hộ kiến nghị miễn trách nhiệm hình sự đối với ông Trung"!

Nội dung đơn cho rằng Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Bông đã khởi tố bị can đối với ông Trung về hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" do đã chỉ đạo cấp dưới bắt gỗ lậu rồi tham mưu cho tập thể Ban thường vụ Đảng ủy xã Cư Đrăm thanh lý không đúng quy định. Là những người dân sinh sống, làm việc với ông Trung, những người này cho rằng ông Trung và gia đình luôn gương mẫu chấp hành tốt các quy định của Đảng - Nhà nước(?!)

Cũng theo đơn, quá trình công tác ông Trung có những sai phạm nhưng thiết nghĩ làm người, làm việc thì không ai tránh hết được những sai lầm. Những sai phạm của ông Trung là vì tình cảm, vì tập thể. Ông Trung đã báo cáo với Ban thường vụ Đảng ủy xã và được tập thể đồng ý, chứ không phải 1 mình tự quyết định, không vụ lợi cá nhân(?!)

Trước đó, Báo Người Lao Động đã nhiều lần phản ánh, ông Trung và một số cán bộ xã Cư Đrăm bị tố cáo bắt gỗ lậu rồi về bán rẻ, biếu cho cán bộ xã trái quy định. Kết quả điều tra của Công an huyện Krông Bông cho thấy xã Cư Đrăm xử lý 4 vụ việc liên quan đến hành vi khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép có sai phạm. Tuy nhiên, Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Bông ra quyết định không khởi tố vụ án do "điều tra xác định không có yếu tố vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác".

Tưởng chừng vụ việc đã "chìm xuồng" thì tháng 4-2020, VKSND tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản yêu cầu hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự nói trên và nhận định có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Sau khi phân tích hành vi của ông Trung và nhiều cán bộ khác, VKSND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu khởi tố vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Tháng 12-2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Bông khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam ông Trung. Mới đây, cơ quan này tiếp tục khởi tố bị can đối với ông Y Dunh Êban (nguyên Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND xã Cư Đrăm) và ông Trần Văn Hiếu (cán bộ Tư pháp xã Hòa Phong, huyện Krông Bông - nguyên Trưởng Công an xã Cư Đrăm) cùng về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

