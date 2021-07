ĐBSCL: Giãn cách toàn TP Châu Đốc, nhiều nơi chỉ đạo khẩn về Covid-19

Thứ Hai, ngày 05/07/2021 16:45 PM (GMT+7)

Sau khi ghi nhận 9 trường hợp nghi mắc Covid-19, TP Châu Đốc sẽ thực hiện giãn cách xã hội từ 0 giờ ngày 6-7.

An Giang: TP Châu Đốc vừa ghi nhận 9 trường hợp dương tính với SAR-CoV-2. Trước đó, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 4-7, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 TP tiếp nhận thông tin về trường hợp tài xế L.N.S (SN 1989; ngụ phường Vĩnh Nguơn) có kết quả dương tính với SAR-CoV-2.

Qua đó, xác định thêm chủ vựa trái cây nơi anh S. làm việc ở khu vực phường Châu Phú B cùng với 7 người khác cũng dương tính với SAR-CoV-2.Quá trình điều tra dịch tễ ghi nhận, anh S. cùng chủ vựa trái cây và một người khác thường đi thu mua trái cây theo tuyến đường Cần Thơ - Hậu Giang - Sóc Trăng và trở về huyện Tịnh Biên (An Giang) để bán lại cho bạn hàng phía Campuchia.

Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng ở TP Châu Đốc đã xác định được 9 trường hợp nghi mắc Covid-19 và đã truy vết được 51 F1. Tất cả đều được đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm.

Ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Châu Đốc, xác nhận sẽ thực hiện giãn cách xã hội toàn TP theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ từ 0 giờ ngày 6-7.

Đồng Tháp: Trưa 5-7, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh thông tin tổng số ca mắc/nghi mắc mới từ 6 đến 12 giờ cùng ngày là 76 trường hợp.

Các chuyên gia của Bộ Y tế đã có mặt tại Đồng Tháp để hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19

Trong đó, có 48 ca mới phát hiện trong khu vực phong tỏa tại huyện Châu Thành; 28 ca còn lại là ở các khu cách ly tập trung. Đến nay, toàn tỉnh có có 335 ca mắc/nghi mắc Covid-19.

Tiền Giang: Tin từ UBND tỉnh cho biết kể từ khi phát hiện ca mắc Covid-19 đầu tiên trong cộng đồng vào ngày 5-6, đến nay toàn tỉnh ghi nhận 224 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Dịch bệnh Covid-19 đã xuất hiện tại 8/11 huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh. Toàn tỉnh có gần 40 ổ dịch, trong đó có 3 ổ dịch đã qua từ 15 ngày đến 30 ngày không có xuất hiện ca mắc mới.

Huyện Cái Bè có số ca mắc nhiều nhất. Đến chiều 4-7, đã ghi nhận 78 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, ổ dịch tại công trình thi công đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận ghi nhận 28 ca; ổ dịch tại xã Tân Thanh có 29 ca; còn lại là các ổ dịch tại các xã Mỹ Đức Đông, An Hữu, Thiện Trí, An Cư, An Thái Đông… Đặc biệt, có 4 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại Trung tâm Y tế huyện Cái Bè đã khiến trung tâm phải tạm ngưng tiếp nhận bệnh nhân để dập dịch vào sáng 4-7.

Tại TP Mỹ Tho, các ổ dịch đã được kiểm soát. Từ ca mắc Covid-19 tại 2 chi nhánh ngân hàng vào ngày 26-6, đến nay TP Mỹ Tho có 72 trường hợp mắc và nghi mắc Covid-19 tại 12/15 xã, phường trên địa bàn. Trong đó, ổ dịch tại cảng cá Mỹ Tho diễn biến phức tạp với gần 40 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. TP Mỹ Tho đã phong tỏa gần 40 khu dân cư, 2 đơn vị và 3 chợ để dập dịch

Ngoài ra, tỉnh đã điều trị khỏi 6 ca, có 1 người đã tử vong. Đang điều trị tại các bệnh viện dã chiến trong tỉnh là 187 ca. Liên quan đến những người dương tính với SARS-CoV-2, có gần 1.200 trường hợp F1 đang được cách ly trong các cơ sở cách ly y tế tập trung và trên 12.200 người đang cách ly tại nhà.

Sáng 5-7, Công an huyện Châu Thành triển khai quyết định của UBND huyện về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với 14 đối tượng về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính Phủ.

Các đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính

Trước đó, lúc 12 giờ 50 phút ngày 13-6, 14 đối tượng này bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Châu Thành và Công an xã Dưỡng Điềm bắt quả tang tại tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền. Vào thời điểm đó, tại đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Hiện trường vụ đá gà bị bắt quả tang

Căn cứ theo qui định, UBND huyện Châu Thành ra quyết định xử phạt mỗi đối tượng 15 triệu đồng. Đồng thời, tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra mức độ vi phạm của từng đối tượng để xử lý theo qui định pháp luật.

Trường hợp 4 là bệnh nhân nam, 21 tuổi (địa chỉ huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang). Đây là con trai và là F1của bệnh nhân 13549. Hiện, 2 bệnh nhân này đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Phổi Vĩnh Long.

TP Cần Thơ: Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 TP vừa có thông báo đến tất cả người dân, đi, về từ các địa phương đã có dịch được Bộ Y tế công bố khi đến Cần Thơ phải thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế và tình trạng sức khỏe hàng ngày với chính quyền địa phương và cơ quan y tế. Đồng thời, hạn chế việc di chuyển, nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở phải thông báo ngay với cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ.

Đối với các trường hợp bệnh nhân có nhu cầu cấp bách bắt buộc phải chuyển tuyến điều trị bệnh tại Cần Thơ, thì bệnh nhân chủ động liên hệ các bệnh viện cần đến để được hướng dẫn, tiếp nhận và phải tuân thủ khai báo y tế, xét nghiệm Covid-19 có kết quả âm tính trước khi vào Cần Thơ, trừ các trường hợp cấp cứu khẩn cấp khi không có điều kiện xét nghiệm Covid-19.

Sóc Trăng: Liên quan đến ông V.V.L. (36 tuổi; ngụ xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên) - bệnh nhân 20260 mắc Covid-19 đầu tiên trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh, đến sáng 5-7, ngành y tế đã xác định được 20 F1 và 84 F2 và đang tiếp tục truy vết địa điểm có liên quan và người tiếp xúc gần với bệnh nhân này.

Văn bản hỏa tốc của UBND tỉnh Sóc Trăng

Thông tin dịch tễ cho thấy, ông L. đi nhờ xe chở cá của người quen tên Phúc vào trưa 30-6 vì được người này giới thiệu đi phụ xe chở hàng. Khoảng 20 giờ cùng ngày, 2 người đến chợ đầu mối Bình Điền (TP HCM) giao cá. Lúc này, tài xế Phúc xuống hàng, ông L. vẫn ngồi trên xe. Đến 2 giờ ngày 1-7, cả 2 đi Vũng Tàu.

Tại Vũng Tàu, ông L. không xuống xe mà ngủ. Chiều cùng ngày, Phúc chở ông L. về chợ Bình Điền giao hàng và lịch trình ngày hôm sau cũng tương tự.

Khoảng 7 giờ ngày 3-7, L. đón xe khách Tuấn Hiệp ở Vũng Tàu để về Sóc Trăng. Trên đường về, L. ngủ nên không nhớ các điểm dừng chân. Khoảng 17 giờ cùng ngày, L. xuống xe tại bến Trà Men của TP Sóc Trăng rồi đón xe ôm để đến Bệnh viện quốc tế Phương Châu Sóc Trăng làm xét nghiệm. Tại đây, bảo vệ bệnh viện hẹn sáng hôm sau quay lại.

L. sau đó cùng xe ôm đến nhà nghỉ Khả Hân ở xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng), tiếp xúc lễ tân. Tối cùng ngày, L. gọi điện cho vợ chạy xe máy đến cầu Sóc Bưng rồi quay về. Lúc đó, 2 vợ chồng đứng cách nhau khoảng 100 m.

Sáng 4-7, L. đi xe máy quay lại bệnh viện sàng lọc bên ngoài cổng, cho kết quả dương tính. Lãnh đạo Bệnh viện quốc tế Phương Châu Sóc Trăng cho biết có 3 nhân viên và 3 khách hàng tiếp xúc gần với L. Cơ quan chức năng huyện Mỹ Xuyên xác định có 1 người trong nhà nghỉ tiếp xúc L.

Ngày 5-7, Chủ tịch UBND tỉnh ký văn bản hỏa tốc yêu cầu Chủ tịch UBND Cù Lao Dung, huyện Thạnh Trị và thị xã Vĩnh Châu phải tăng cường truy vết trên diện rộng các trường hợp liên quan đến bệnh nhân 20260 để phân loại đúng quy định, tuyệt đối không bỏ sót đối tượng. Từ 12 giờ cùng ngày, các cơ sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn tỉnh chỉ phục vụ mang về.

Cà Mau: Ngày 5-7, liên quan đến bệnh nhân ở Sóc Trăng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh có thông báo khẩn tìm người đi chung chuyến xe khách với bệnh nhân này từ Vũng Tàu về Cà Mau. Khi tới Sóc Trăng, bệnh nhân 20260 xuống xe. Bước đầu, CDC đã truy vết được 12 F1 và 66 F2.

Văn bản khẩn của CDC Cà Mau

Vĩnh Long: Ngày 5-7, tỉnh đã ghi nhận thêm 4 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Trường hợp đầu tiên là một công nhân làm việc tại Khu Công nghiệp Hòa Phú, huyện Long Hồ. Công nhân này ngụ tại huyện Mang Thít, làm việc tại phân xưởng A8, dây chuyền có 52 người thuộc Công ty TNHH Tỷ Xuân. Trong dây chuyền có một người ở xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp đã được xác định dương tính với SARS-CoV-2. Qua điều tra truy vết, ngành chức năng đã xác định có 85 F1, 800 F2 đã được cách ly tập trung và được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR, đang chờ kết quả.

Trường hợp 2 và trường hợp 3 là 2 vợ chồng về từ TP HCM. Theo điều tra dịch tễ, 2 vợ chồng bán cá tại chợ Bình Điền, TP HCM. Sáng 4-7, 2 bệnh nhân di chuyển bằng xe máy từ nhà trọ (xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP HCM) về Vĩnh Long.

Khi đến chốt kiểm dịch cầu Cổ Chiên, cả 2 tiếp xúc với người đo thân nhiệt và người hướng dẫn khai báo y tế. Về đến xã Hiếu Nghĩa, huyện Vũng Liêm, 2 vợ chồng đến Trạm Y tế xã khai báo y tế, không tiếp xúc gần và được test nhanh kháng nguyên, có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR gửi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long cho kết quả dương tính vi rút SARS-CoV-2. Qua truy vết, có 30 trường hợp có tiếp xúc gần với 2 vợ chồng này.

