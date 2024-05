Dầu vón cục tràn vào bờ biển Mũi Né

Từ ngày 9-5 đến nay, theo thông tin phản ảnh của người dân phường Mũi Né, TP Phan Thiết (Bình Thuận) dầu vón cục đen như hắc ín tràn vào bãi biển Mũi Né kéo dài khoảng 4km.

Hàng trăm người được huy động thu gom dầu vón cục.

UBND TP Phan Thiết cho biết bãi biển bị ảnh hưởng do dầu vón cục kéo dài từ Khu du lịch Pandanus đến Khu du lịch Mũi Né Bay thuộc khu vực bãi sau (Gành) và đoạn từ Khu du lịch Apec đến khu du lịch Suối Nước. Việc xuất hiện dầu vón cục trôi vào bờ có khả năng do sự cố xảy ra tại các giàn khoan khai thác dầu khí đang hoạt động trên địa bàn tỉnh hoặc do dầu thải (cặn dầu FO) bị rò rỉ hoặc do các loại tàu lớn trên biển thải ra.

Dầu vón cục đen như hắc ín.

UBND TP Phan Thiết chỉ đạo phường Mũi Né thực hiện khoanh vùng khu vực có dầu tràn vào bờ đã vón cục để kiểm soát, thông báo cho người dân không đi lại, làm vùi lấp dầu gây khó khăn trong công tác thu gom.

Phối hợp với các đơn vị như: Đồn Biên phòng Mũi Né, các hội, đoàn thể, đoàn viên thanh niên, cán bộ công chức, người dân và các cơ sở kinh doanh du lịch tại khu vực có dầu tràn đã vón cục trôi vào bờ; thực hiện thu gom toàn bộ dầu vón cục lẫn cát, rác thải, vật dụng có dính dầu.

Hàng trăm người thu gom dầu vón cục đưa về nơi tập kết để xử lý.

Sau khi thu gom, dầu vón cục phải được tập kết tại nơi có nền bê tông tránh dầu nhiễm vào môi trường đất, môi trường nước ngầm và được che chắn không cho nước mưa tràn vào. Khu vực chứa, tập kết chất thải nguy hại phải bố trí bảng cảnh báo khu vực chứa chất thải nguy hại.

Trong hai ngày 11 và 12-5, UBND phường Mũi Né cùng các lực lượng chức năng và người dân với số lượng hàng trăm người đã tổ chức thu gom, vận chuyển, xử lý dầu vón cục và rác thải trôi dạt vào bờ tại khu vực biển phường Mũi Né.

Dầu vón cục trôi vào bờ biển Mũi Né dài khoảng 4 km.

UBND TP Phan Thiết cũng yêu cầu Ban Quản lý Khu du lịch Hàm Tiến – Mũi Né thông báo đến các khu du lịch bị ảnh hưởng dầu tràn, đề nghị các đơn vị cử lực lượng tham gia, hỗ trợ phương tiện, thiết bị cùng địa phương thu gom dầu vón cục trôi vào bờ; yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hợp đồng với đơn vị có chức năng để vận chuyển, xử lý dầu vón cục (chất thải nguy hại) theo quy định.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]