Đầu tuần, miền Bắc đón không khí lạnh, miền Nam triều cường dâng cao

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (28/10), một bộ phận không khí lạnh ảnh hưởng gây mưa, mưa vừa, mưa to và rải rác có dông ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Từ sáng sớm ngày 29/10, ở khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Không khí lạnh khiến thời tiết ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét về đêm và sáng sớm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-20 độ C ở vùng đồng bằng, 14-17 độ C ở vùng núi, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 24-28 độ C.

Từ Nam Trung Bộ trở vào đến Tây Nguyên thời tiết phổ biển có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Sau đó, trời chuyển mưa, mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết Nam Bộ trong tuần có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Mực nước trên sông Cửu Long, sông Sài Gòn tiếp tục lên theo triều và có khả năng đạt mức cao nhất vào ngày 28-30/10/2019. Nguy cơ ngập lụt sâu tại các vùng trũng thấp, vùng ven sông tại các tỉnh hạ nguồn sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh.