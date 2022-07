Đất, bùn thải lại đổ thành đống trên đường Nguyễn Trãi

Thứ Bảy, ngày 02/07/2022 12:44 PM (GMT+7) Chia sẻ

Vào khoảng từ 4 đến 5 giờ sáng nay, nhiều đống đất, bùn thải xây dựng đổ ra đường Nguyễn Trãi hướng Hà Đông (Hà Nội) gây không ít khó khăn, nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Hiện lực lượng chức năng đang truy tìm "thủ phạm".

Khoảng 4h30 sáng nay, nhiều người dân đã phản ánh đến các cơ quan chức năng về việc một lượng lớn bùn, đất bị đổ ra đường kéo dài hàng trăm mét từ dốc từ hầm chui Thanh Xuân đến đoạn trước Bách hóa Thanh Xuân gây khó khăn, nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Tại khu vực bách hóa Thanh Xuân, đất, bùn thải xây dựng đã đổ thành các đống lớn, cao từ 30 đến 40 cm. Do đất đổ ra đường vừa ướt, có thể gây trơn trượt bánh xe nên phương tiện ô tô, xe máy không thể vượt qua.

Sau khi nhận được tin báo, Đội Thanh tra giao thông Thanh Xuân (Sở GTVT), Đội CSGT số 7, Phòng CSGT Hà Nội và nhân viên vệ sinh môi trường đã có mặt tổ chức thu dọn hiện trường cũng như tiến hành các công tác điều tiết, cảnh báo giao thông.

CSGT xử lý "sự cố" khi cơ quan có chức năng về thu dọn phế thải chưa đến.

Thông tin với PV Tiền Phong, trung tá Nguyễn Đức Thắng, Đội trưởng Đội CSGT số 7, Phòng CSGT Hà Nội cho biết, ông đã có mặt ở hiện trường ngay sau khi nhận được tin báo để chỉ đạo khắc phục sự cố, sau đó cùng với một số CSGT khác đi kiểm tra, truy tìm nguồn phế thải đổ ra đường.

Đến khoảng 7h, hiện trường đổ đất, phế thải xây dựng đã được thu dọn

“Căn cứ vệt bùn đất đổ kéo dài trên đường, đây không phải là việc làm cố ý mà do xe tải bị tụt hay bục ben. Tuy nhiên dù là bất kỳ lý do gì, tài xế, lái xe để bùn đất đổ ra đường như vậy là vi phạm quy định về an toàn giao thông. Cùng với xử lý hiện trường, Đội CSGT số 7 đang phối hợp với đơn vị chức năng rà soát, kiểm tra, truy tìm xe và công trình gây ra vụ việc”, ông Thắng nói.

Trước đó ngày 8/6, đường dẫn lên Vành đai 3 trên cao đoạn tại phường Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm cũng bị bùn, đất xây dựng đổ tràn cả lối lên. Sự việc xảy ra khiến nhiều xe ô tô không thể tiếp cận Vành đai 3 trong thời gian dài.

Tình trạng đổ bùn thải, nước rỉ rác còn từng xảy ra nhiều lần dưới gầm cầu Vĩnh Tuy thuộc địa phận quận Hai Bà Trưng làm nhiều người đi xe máy ngã ra đường gây thương tích nặng. Sự việc xảy ra kéo dài nhưng cơ quan chức năng chậm xử lý...

Nguồn: https://tienphong.vn/dat-bun-thai-lai-do-thanh-dong-tren-duong-nguyen-trai-post1450394.tpoNguồn: https://tienphong.vn/dat-bun-thai-lai-do-thanh-dong-tren-duong-nguyen-trai-post1450394.tpo