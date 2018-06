Danh tính người vác gậy sắt đập vỡ toang kính ôtô taxi Mai Linh

Chủ Nhật, ngày 03/06/2018 11:40 AM (GMT+7)

Tin nóng Sự kiện:

Tài xế taxi Mai Linh hốt hoảng khi người đàn ông lạ bất ngờ vác thanh sắt chặn đầu, đập toàn bộ kính ô tô.

Toàn bộ cửa kính và gương ô tô taxi Mai Linh bị đối tượng Ngọc cầm gậy sắt đập vỡ

Sáng 3/6, trao đổi với PV Báo Giao thông, một lãnh đạo Đồn công an Cầu Bươu, huyện Thanh Trì cho biết: đơn vị đang hoàn thiện hồ sơ để chuyển Công an huyện Thanh Trì vụ đối tượng cầm gậy sắt chặn đầu đập vỡ toang kính xe một ô tô taxi Mai Linh khi di chuyển trên địa bàn khiến tài xế hoảng loạn bỏ chạy.

“Cơ quan công an xác định đối tượng Đỗ Tuấn Ngọc (SN 1982, ở Xóm Lẻ, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội) là người trực tiếp vác gậy sắt chặn đầu đập toàn bộ kính ô tô taxi Mai Linh mang BKS 51F-088.62 khi vào đón khách tại một điểm trong xã Tân Triều”, lãnh đạo Đồn công an Cầu Bươu nói và cho biết: Ngọc là được xác định đang là bệnh nhân tâm thần.

Liên quan đến vụ việc, tài xế Lê Văn Khánh (SN 1985, ở xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, Hà Nội) - người trực tiếp điều khiển ô tô taxi Mai Linh mang BKS 51F-088.62 chia sẻ, đến nay anh vẫn chưa hết bàng hoàng, sự việc xảy ra quá nhanh.

"Lúc đó tôi đang di chuyển trên đường Nguyễn Xiển được đơn vị thông báo qua bộ đàm vào xã Tân Triều để đón khách. Khi đi đến trước cửa hàng bán dụng cụ điện nước ở xã Tân Triều bất ngờ xuất hiện một người đàn ông cầm một gậy sắt to dài ra phang tới tấp vào xe. Chưa hiểu chuyện gì, tôi vừa kéo kính xuống đối tượng tiếp tục giơ gậy lên vụt vào cửa xe bên lái làm kính tiếp tục vỡ toang.

Ngay lập tức, tôi mở cửa chạy ra ngoài thì thấy người dân hô “chạy đi, chạy đi…”, tôi cũng không hiểu chuyện gì. Sau đó mới thấy người dân nơi đây bảo người cầm gậy tên Ngọc người tại địa phương…”, tài xế Khánh kể lại.

Tài xế taxi Mai Linh hoảng loạn bỏ chạy để lại xe tại hiện trường

Còn theo ông Trần Văn Hà, Trưởng bộ phận xử lý an toàn Công ty taxi Mai Linh Miền Bắc, ngay trong ngày đại diện đơn vị đã làm việc với Công an địa bàn và cung cấp toàn bộ thông tin liên quan. “Ước tính thiệt hại ban đầu vụ đập xe ô tô 51F-088.62 khoảng trên 20 triệu”, ông Hà nói và đưa ra nguyện vọng: Cơ quan công an vào cuộc điều tra xử lý theo qui định của pháp luật.