Dân mang tiểu tới trụ sở UBND phường tố chủ đầu tư xâm phạm mồ mả

Cho rằng chủ đầu tư xâm phạm mồ mả, nhiều người dân đã kéo lên trụ sở UBND phường Vinh Tân ở Nghệ An yêu cầu chính quyền, chủ đầu tư làm rõ sự việc

Đến 15 giờ ngày 29-10, nhiều người dân vẫn tập trung trong trụ sở UBND phường Vinh Tân (TP Vinh, tỉnh Nghệ An), đề nghị chính quyền địa phương, chủ đầu tư dự án làm rõ việc xâm phạm mồ mả của người dân khi chưa được di dời.

Tại UBND phường Vinh Tân, một chiếc tiểu (thường dùng đựng hài cốt) phủ vải đỏ được đặt ngay trước sảnh trụ sở. Nhiều người dân có mặt tại đây yêu cầu cơ quan chức năng, chủ đầu tư làm rõ sự việc.

Theo người dân, quá trình thi công dự án Vinh Heritage - Mipec Tràng An ở đường Lê Mao kéo dài, phường Vinh Tân đã làm ảnh hưởng đến các ngôi mộ của người dân khối Tân Phượng, phường Vinh Tân.

Cụ thể, vào sáng 29-10, một số người dân ra khu vực thi công dự án phát hiện một ngôi mộ bị đào lên. "Đây là vấn đề tâm linh, họ làm như vậy là không thể chấp nhận được" - một người dân bức xúc.

Trước sự việc người dân tập trung đông, Công an TP Vinh đã huy động lực lượng đến UBND phường Vinh Tân để bảo đảm an ninh trật tự, ổn định tình hình.

Đối thoại trực tiếp với người dân, đại diện UBND phường Vinh Tân đã xin nhận trách nhiệm của địa phương trong việc kiểm tra, giám sát chủ đầu tư dự án khi san lấp mặt bằng đã làm ảnh hưởng tới một số phần mộ của người dân.

Liên quan đến sự việc trên, chiều 29-10, trao đổi với Báo Người Lao Động, một lãnh đạo Đảng ủy phường Vinh Tân cho biết trong quá trình san lấp, máy xúc múc phải một ngôi mộ, phát hiện sự việc người dân bức xúc mang tiểu kéo lên phường. Tại trụ sở, đại diện phường đã mời nhà đầu tư lên đối thoại, nhận trách nhiệm, xin lỗi và cam kết với người dân trong việc khắc phục hậu quả.

Được biết, dự án Vinh Heritage là khu đô thị rộng 43 ha nằm tại phường Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An do chủ đầu tư Công ty cổ phần hóa dầu quân đội (Mipec) hợp tác với Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Tràng An triển khai.

Dự án này được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 vào tháng 7-2016, các sản phẩm chính gồm biệt thự, liền kề, shophouse và căn hộ cao tầng kết hợp hệ thống dịch vụ tiện ích hiện đại, đẳng cấp.

