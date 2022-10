Người đàn ông dí điếu thuốc đang cháy vào mặt công an bị khởi tố

Sau khi củng cố hồ sơ, Công an TP Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam người đàn ông dí điếu thuốc đang cháy vào mặt công an về tội "Chống người thi hành công vụ"

Ngày 28-10, Công an TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Mạnh Tường (SN 1980; ngụ chung cư Tân Thành, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) về tội "Chống người thi hành công vụ".

Vũ Mạnh Tường tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trước đó, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 24-10, trong khi Tổ tuần tra 282 (Kế hoạch 282 Công an tỉnh Thanh Hóa, tổ chức tuần tra vũ trang, tuần tra nghiệp vụ phòng ngừa tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông về đêm) đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực đường Nguyễn Phục, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa thì phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm.

Tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra nhắc nhở, tuy nhiên Vũ Mạnh Tường (người điều khiển máy) đã không những không chấp hành mà còn có lời nói lăng mạ tổ công tác. Thậm chí Vũ Mạnh tường còn chửi bới, xúc phạm, dùng tay xô đẩy cán bộ tuần tra và dí điếu thuốc lá đang cháy vào mặt một chiến sĩ công an trong Tổ công tác.

Trước thái độ và hành vi coi thường pháp luật của Vũ Mạnh Tường, Tổ tuần tra 282 lập tức khống chế và bàn giao cho Công an TP Thanh Hóa xử lý theo quy định.

