Đại úy công an bị ô tô chạy 100km/h tông đã tử vong

Thứ Sáu, ngày 13/03/2020 08:34 AM (GMT+7)

Đại úy Hoàng Duy Tính là nạn nhân trong vụ ô tô chạy 100km/h tông phải khi đang làm nhiệm vụ.

Sáng 13/3, lãnh đạo Công an phường 12 (thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, đại úy Hoàng Duy Tính (cán bộ công an phường 12) đã tử vong lúc 5h30 sáng cùng ngày. Đại úy Tính là nạn nhân trong vụ ô tô chạy 100km/h tông phải khi đang làm nhiệm vụ.

Hiện trường một vụ tai nạn giao thông (Ảnh minh họa)

Theo lãnh đạo Công an phường 12, đại úy Tính quê gốc Thanh Hóa nhưng đang sống và làm việc tại thành phố Vũng Tàu. Hiện, cơ quan chức năng đã làm xong các thủ tục và trao trả thi thể của anh về cho gia đình.

“Đại úy Tính ra đi để lại người vợ trẻ và con nhỏ”, một cán bộ công an thành phố Vũng Tàu chia sẻ.

Trước đó, khoảng 1h sáng 10/3, Công an phường 12 phối hợp với bảo vệ dân phố tuần tra, kiểm soát địa bàn.

Đến khoảng 1h25 cùng ngày, tổ công tác đang đi trên tuyến đường Ven Biển theo hướng từ trung tâm thành phố Vũng Tàu đi huyện Long Điền, tới khu vực trước số nhà 97 Phước Thắng (phường 12, thành phố Vũng Tàu) thì bị xe ô tô mang BKS 72A - 160.58 chạy tốc độ cao tông trúng.

Hậu quả, bảo vệ dân phố Nguyễn Văn A, đại úy Hoàng Duy Tính và đại úy Ngô Tiến Bình bị thương. Cả ba được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương, trong đó đại úy Tính bị chấn thương sọ não, xuất huyết não được đưa lên Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Đáng nói, sau khi gây tai nạn, đối tượng lái ô tô tháo chạy ra khỏi hiện trường. Nhận tin báo, Công an thành phố Vũng Tàu đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để truy tìm ô tô gây tai nạn.

Khoảng 10h ngày 10/3, tài xế Huỳnh Ngọc Thu (40 tuổi, HKTT tại phường 8, thành phố Vũng Tàu) được người thân đưa đến Công an thành phố Vũng Tàu đầu thú. Tại cơ quan công an, Thu thừa nhận là người lái xe gây ra vụ tai nạn trên. Thu khai báo đã chạy với tốc độ khoảng 100km/h, do buồn ngủ nên đã lạc tay lái gây tai nạn.

