Đã xác định nhóm người phá nát ruộng dưa của cụ ông ở Nghệ An

Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã điều tra, làm rõ 5 đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp, huỷ hoại ruộng dưa hấu của gia đình ông Tôn.

4 đối tượng phá hoạ ruộng dưa của ông Tôn. Ảnh Công an tỉnh Nghệ An

Liên quan đến sự việc cụ ông nằm khóc giữa ruộng dưa bị phá nát, ngày 4/7, thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Công an huyện Diễn Châu điều tra làm rõ vụ việc.

Qua xác minh, sự việc xảy ra tại ruộng dưa hấu của gia đình ông Phan Văn Tôn, ở xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu. Công an huyện đã điều tra, làm rõ 5 đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, huỷ hoại tài sản gồm: C.V.C (SN 2002); C.M.N (SN 2004); N.T.T (SN 2005); N.Đ.P (SN 2004) và L.T.H (SN 2004), cùng ở huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Hiện Công an huyện Diễn Châu đang tập trung điều tra, xử lý theo quy định.

Ông Tôn nằm khóc giữa ruộng dưa hấu bị phá hoại.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh ghi lại cảnh ông Tôn nằm vật lộn khóc lóc khi chứng kiến hàng trăm quả dưa hấu đến kỳ thu hoạch của gia đình bị kẻ xấu đập vỡ nát.

Nhìn cảnh cụ ông khóc lóc, đau xót khi bị kẻ xấu phá hoại vườn dưa, ai cũng bất bình. Mọi người đều mong muốn cơ quan chức năng địa phương cần sớm vào cuộc điều tra, làm rõ, để kẻ xấu phá hoại ruộng dưa phải chịu trách nhiệm.

Đến sáng 4/7, ông Tôn đã lên trình báo với xã về việc vườn dưa hấu của gia đình bị kẻ xấu phá. Sau khi xảy ra sự việc, ông Tôn được các mạnh thường quân ủng hộ hơn 50 triệu đồng.

