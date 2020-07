Đà Nẵng kỷ luật 51 đảng viên, giám sát 109 tổ chức đảng

Thứ Sáu, ngày 03/07/2020 15:24 PM (GMT+7)

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp ủy đảng Đà Nẵng đã thi hành kỷ luật 51 đảng viên vi phạm, giám sát 109 tổ chức đảng và 20 đảng viên.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa phát biểu tại Hội nghị

Ngày 3/7, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị lần thứ 22 để tổng kết tình hình công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm, tổng sản phẩm xã hội (GRDP) trên địa bàn Đà Nẵng ước đạt 51.072 tỷ đồng, giảm 3,61% so với cùng kỳ 2019. Hoạt động sản xuất kinh doanh nhất là khu vực dịch vụ, du lịch bị ảnh hưởng khá nặng, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đều suy giảm và đạt thấp so với kế hoạch.

Theo Thành ủy Đà Nẵng, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc thu ngân sách gặp khó khăn, số lượng doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm tăng...

Ngay sau khi dịch bệnh Covid-19 được khống chế, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chỉ thị lãnh đạo đẩy mạnh hoạt động khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội với tinh thần vừa tập trung công tác phòng, chống dịch bệnh vừa thực hiện các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Các hoạt động kinh tế - xã hội dần khôi phục, từng bước chuyển sang trạng thái bình thường. Thu hút đầu tư trong và ngoài nước khởi sắc, giải ngân vốn đầu tư nước ngoài tăng.

Cụ thể, Đà Nẵng đã thu hút được 13.292 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước, 135 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài, trong đó cấp mới 55 dự án FDI với tổng vốn 118 triệu USD. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 6 tháng ước đạt 210 triệu USD, tăng 79,4% so với cùng kỳ.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông cơ bản được đảm bảo, nhất là trong tình hình dịch Covid-19 và các dịp lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng.

Thành ủy Đà Nẵng cho biết thêm, tính đến ngày 30/6, 100% tổ chức đảng cấp dưới cơ sở và cấp cơ sở đã hoàn thành tổ chức đại hội; có 6/16 đảng bộ trực thuộc Thành ủy đã hoàn thành tổ chức đại hội.

Về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Thành ủy tổ chức tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020. Qua đó, các cấp ủy đã kiểm tra 85 tổ chức đảng, 229 đảng viên; giám sát 109 tổ chức đảng và 20 đảng viên; thi hành kỷ luật 51 đảng viên vi phạm.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa yêu cầu các cơ quan, đơn vị, cần tập trung phục hồi và đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu trong các tháng cuối năm. Trong đó, ưu tiến triển khai các dự án đầu tư, chuẩn bị tổ chức Diễn đàn đầu tư năm 2020, khởi công các dự án Khu du lịch làng Vân, Khu đô thị FPT Đà Nẵng Khu du lịch sinh thái Nam Ô… Triển khai có hiệu quả chương trình kích cầu du lịch, đẩy nhanh dự án tuyến phố đi bộ Bạch Đằng - Cầu Nguyễn Văn Trỗi - Trần Hưng Đạo, khu phố du lịch An Thượng...

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/da-nang-ky-luat-51-dang-vien-giam-sat-109-to-chuc-dang-d470818.htmlNguồn: https://www.baogiaothong.vn/da-nang-ky-luat-51-dang-vien-giam-sat-109-to-chuc-dang-d470818.html