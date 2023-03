Đã khởi tố hơn 500 cán bộ đăng kiểm trục lợi chính sách, số tiền rất lớn

Từ tháng 12/2022, Công an TP.Hồ Chí Minh khám xét hàng loạt trung tâm đăng kiểm ở thành phố này và nhiều tỉnh miền Tây. Công an TP.Hồ Chí Minh điều tra hơn 15 trung tâm đăng kiểm, khởi tố hơn 90 người, trong đó có hai cựu cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Đặng Việt Hà và Trần Kỳ Hình. Tiếp đó Công an Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh và nhiều địa phương cũng khởi tố hàng chục vụ án và hàng trăm đăng kiểm viên. Sau khi công an điều tra sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, do thiếu đăng kiểm viên nên nhiều nơi phải đóng cửa và xảy ra tình trạng ùn tắc. Người dân phải khổ sở xếp hàng, trực đêm nhiều ngày tại các trung tâm đăng kiểm chờ đăng kiểm xe.