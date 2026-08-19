Cựu Cục trưởng không nhớ số tiền nhận của doanh nghiệp xuất khẩu lao động

Sáng 19/8, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử vụ án "Môi giới hối lộ", "Nhận hối lộ" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ) cùng một số doanh nghiệp xuất khẩu lao động.

Theo hồ sơ vụ án, liên quan chương trình đưa lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo ngành đóng tàu (Visa E7), viện kiểm sát cho rằng Tống Hải Nam gây khó khăn, tạo rào cản cho các doanh nghiệp, buộc họ phải đưa tiền "chi phí".

Bị cáo Tống Hải Nam chịu cáo buộc cùng cấp dưới chủ động tạo khó khăn để vòi tiền, buộc doanh nghiệp đưa 100-400 triệu đồng mỗi hồ sơ.

Cựu Cục trưởng Tống Hải Nam khai báo tại tòa. Ảnh: X.A

Viện kiểm sát xác định, từ 2020 – 2025, ông Nam nhiều lần nhận hối lộ và để cấp dưới nhận hối lộ của các doanh nghiệp tổng số hơn 14,3 tỷ đồng. Trong đó, cựu Cục trưởng hưởng lợi bất chính gần 8 tỷ đồng.

Trả lời tòa ngày 19/8, ông Nam khẳng định chưa bao giờ chỉ đạo làm sai để vòi tiền, dù được nghe "hình như" khi làm việc, có tình trạng cấp dưới gợi ý, vòi vĩnh.

Giải thích về cáo buộc Cục Quản lý lao động nước ngoài "vẽ" giấy phép con trong quy trình cấp Visa E7 cho người lao động đi Hàn Quốc, từ đó buộc doanh nghiệp cung ứng phải "chi phí".

Bị cáo Tống Hải Nam quy trách nhiệm cho cấp dưới ở phòng Hàn Quốc vì đây là nơi xây dựng quy trình, trình Vụ trưởng xem xét duyệt rồi "bị cáo chỉ ký thông qua", chỉ sau khi bị bắt mới nhận ra "có vẻ quy trình đã làm khó cho doanh nghiệp thật".

Bị cáo Nam cũng cho rằng có trách nhiệm của các doanh nghiệp. Theo đó, ông Nam trình bày nghĩ rằng cấp dưới khi làm với động cơ trong sáng, siết quy trình để người lao động tránh việc bị lừa đảo. "Khi làm quy trình mới doanh nghiệp chưa quen, không làm được thì lại nghĩ cán bộ cố tình gây khó, nên lại nhờ vả, đưa tiền", ông Nam khai.

Chủ tọa Lưu Ngọc Cảnh truy vấn: "Thế người ta đưa rồi vẫn nhận à? Làm nhiệm vụ chứ có ơn gì mà nhận cảm ơn?". Cựu Cục trưởng phân trần, bản thân và cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan cùng các đồng nghiệp đều nghĩ doanh nghiệp tặng quà, lễ, Tết nên "không nghĩ là tiền hối lộ".

Về số tiền nhận, bị cáo Nam cho hay không nhớ cụ thể và thừa nhận nội dung cáo trạng nêu là đúng.

Trước đó, tại phiên toà 18/8, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan đã khai báo về việc nhận tiền từ các doanh nghiệp. Ông bị cáo buộc nhận hối lộ tổng số 16,3 tỷ đồng nhưng tại tòa, ông Hoan cho rằng chỉ nhận hối lộ từ 2 doanh nghiệp, tổng số hơn 5,7 tỷ đồng và hơn 1,9 tỷ đồng cùng 2 đồng hồ do Tống Hải Nam, cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động nước ngoài, đưa.

Về số tiền nhận vào những ngày Lễ, Tết, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan xin HĐXX không quy kết là tiền nhận hối lộ với lý do: "Bị cáo cũng như những lãnh đạo, cán bộ khác đều nhận quà lễ, ngày Tết của các doanh nghiệp".