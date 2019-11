Cựu phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng dâm ô trẻ em đề nghị giám đốc thẩm

Thứ Tư, ngày 06/11/2019 21:08 PM (GMT+7)

Trưa nay (6/11), ngay sau khi phiên tòa phúc thẩm của TAND TPHCM kết thúc với phán quyết ông Nguyễn Hữu Linh- nguyên phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng phải chấp nhận 18 tháng tù, về tội “Dâm ô với người dưới 16 tuổi” như án sơ thẩm đã tuyên trước đây, ông Linh liền viết đơn đề nghị giám đốc thẩm.

Cựu Viện phó VKS sàm sỡ bé gái trong thang máy Sự kiện:

Ông Nguyễn Hữu Linh trong 'vòng vay' báo chí sáng 6/11. Ảnh: Tân Châu

Trong đơn gửi Chánh án TAND cấp cao tại TPHCM, Viện trưởng VKSND cấp cao tại TPHCM, ông Linh nêu rằng, 2 bản án sơ thẩm (TAND quận 4) và phúc thẩm (Tòa Gia đình và Người chưa thành niên – TAND TPHCM) tuyên đối với ông là “không phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án; Có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật”.

Ông Nguyễn Hữu Linh lên xe rời tóa với phán quyết y án 18 tháng tù. Ảnh: Tân Châu

Ông Linh viết trong đơn: “Tại hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm đều chỉ nhận định tôi có hành vi ôm hôn vào má bị hại, không xác định được bàn tay phải của tôi đặt ở đâu nhưng lại xác định hành vi của bị cáo có đặc điểm thỏa mãn nhu cầu về cảm xúc tính dục đã xâm phạm đến quyền được bảo vệ về thân thể, nhân phẩm, danh dự và sự phát triển bình thường về tâm sinh lý của trẻ em … Bị cáo thực hiện các hành vi xâm phạm thân thể trẻ C. với lỗi cố ý trực tiếp … Do đó, hành vi của bị cáo có đủ yếu tố cấu thành tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 146 Bộ luật hình sự là không đúng”.

Ông Linh cũng dẫn Kết luận giám định bổ sung số 1215/KLGĐ-TT và Kết luận giám định AND số 1.083/AND ngày 16/4; Các Biên bản lấy lời khai của mẹ bị hại, từ đó khẳng định ngoài việc có hành vi hôn vào má bé C. thì không còn có hành vi nào khác xâm phạm đến thân thể nạn nhân.

“Nay tôi làm đơn này kính đề nghị Chánh án TAND cấp cao tại TPHCM, Viện trưởng VKSND cấp cao tại TPHCM giám đốc thẩm theo hướng hủy 2 bản án và đình chỉ vụ án” – Đơn ông Nguyễn Hữu Linh viết.

Bị bác kháng cáo, ông Linh đề nghị giám đốc thẩm hủy án, đình chỉ vụ án. Ảnh: Tân Châu

Theo nội dung bản án sơ thẩm, phúc thẩm, ông Linh có sai phạm là vào khoảng 21h10 ngày 1/4/2019, Nguyễn Hữu Linh đi cùng thang máy với cháu C. để lên tầng 11 của chung cư Galaxy 9.

Trong thang máy chỉ còn cháu C. và Linh thì ông Linh có hành vi dùng tay phải sờ vào má, áp sát mặt mình vào mặt của cháu C. rồi buông cháu C. ra. Cháu C. đã phản ứng, dùng tay phải che mặt mình rồi di chuyển lại đứng gần cửa thang máy thì bị Linh tiếp tục dùng tay phải choàng qua vai phải, kéo ghì cháu C. lùi về phía sát mình. Cháu C. có phản ứng cúi khom người xuống và khi thang máy mở cửa thì Linh buông C. ra. Cháu C. vùng bỏ chạy suýt té thể hiện sự hoảng sợ và về kể ngay cho cha mẹ biết.