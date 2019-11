Cựu phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng Nguyễn Hữu Linh kêu oan

Thứ Ba, ngày 05/11/2019 15:16 PM (GMT+7)

Ông Nguyễn Hữu Linh - cựu phó Viện phó VKSND TP Đà Nẵng bị tuyên án tù tại phiên toà sơ thẩm sau đó đã kêu oan. Chấp nhận đơn kháng cáo, ngày mai (6/11) Tòa xử phúc thẩm.

Cựu phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng - bị cáo Nguyễn Hữu Linh rời phiên xử sơ thẩm. Ảnh: Tân Châu

Ngày mai (6/11), Tòa Gia đình và Người chưa thành niên (TAND TPHCM) mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Hữu Linh (SN 1958, cựu phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng) về tội "Dâm ô với người dưới 16 tuổi".

Đây là phiên tòa phúc thẩm theo kháng cáo kêu oan của ông Linh, do thẩm phán Nguyễn Văn Tuấn- phó Chánh Tòa Gia đình và Người chưa thành niên, làm chủ tọa.

Trước đó, ngày 23/8, TAND quận 4 (TPHCM) mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử kín, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Linh 18 tháng tù về tội “Dâm ô với người dưới 16 tuổi”. Ngay sau khi tòa tuyên án, ông Nguyễn Hữu Linh nộp đơn kháng cáo kêu oan tại tòa.

Ngày 6/11 xử phúc thẩm cựu phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng Nguyễn Hữu Linh. Ảnh: Tân Châu

Đơn kháng cáo của ông Nguyễn Hữu Linh cho rằng hành vi của mình không cấu thành tội dâm ô với người dưới 16 tuổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 146 Bộ luật Hình sự năm 2015. “Ông Linh kháng cáo kêu oan, tủy án sơ thẩm và yêu cầu cấp phúc thẩm tuyên vô tội” – Ls Trần Bá Học (Đoàn LS TPHCM, bào chữa cho ông Linh) nói với phóng viên Tiền Phong.

Theo nội dung bản án sơ thẩm nay ông Linh kháng cáo tuyên hủy, vào khoảng 21h10 ngày 1/4/2019, Nguyễn Hữu Linh đi cùng thang máy với cháu C. để lên tầng 11 của chung cư Galaxy 9.

Trong thang máy chỉ còn cháu C. và Linh thì ông Linh có hành vi dùng tay phải sờ vào má, áp sát mặt mình vào mặt của cháu C. rồi buông cháu C. ra. Cháu C. đã phản ứng, dùng tay phải che mặt mình rồi di chuyển lại đứng gần cửa thang máy thì bị Linh tiếp tục dùng tay phải choàng qua vai phải, kéo ghì cháu C. lùi về phía sát mình. Cháu C. có phản ứng cúi khom người xuống. Khi thang máy mở cửa thì Linh buông C. ra. Cháu C. vùng bỏ chạy suýt té thể hiện sự hoảng sợ và về kể ngay cho cha mẹ biết.

Gia đình cháu bé yêu cầu Ban Quản lý chung cư trích xuất ngay camera để tìm thủ phạm. Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Hữu Linh đã có hành vi dâm ô với cháu C. và quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Quá trình xét xử sơ thẩm, TAND quận 4 đã 2 lần trả hồ sơ điều tra bổ sung và thay thẩm phán thụ lý vụ án mới có thể đưa ra phán quyết.