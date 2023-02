Cựu Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Ninh bị kê biên hàng loạt bất động sản

Để bảo đảm thi hành án về sau, cơ quan tố tụng cũng đã kê biên hàng loạt tài sản của cựu Giám đốc Sở GT-ĐT Vũ Liên Oanh.

Theo đó, trong vụ án này, bị can Vũ Liên Oanh (cựu Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh); Ngô Vui (cựu Trưởng phòng Kế hoạch - tài chính Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh từ năm 2001 – hết tháng 11.2019); Hoàng Thị Thúy Nga (Chủ tịch NSJ Group) và 12 bị can liên quan cùng bị đề nghị truy tố về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", theo khoản 3, Điều 222-BLHS.

Cựu Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Ninh Vũ Liên Oanh

Cơ quan điều tra xác định, hành vi thông đồng, móc ngoặc với nhau thực hiện việc thông thầu của Vũ Liên Oanh, Hoàng Thị Thúy Nga và các bị can trong vụ án đã gây hậu quả thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng đối với tài sản nhà nước với số tiền lên đến hơn 80 tỉ đồng. Hành vi của các bị can đã phạm vào tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngoài việc làm rõ hành vi sai phạm của các bị can, kết luận điều tra của cơ quan tố tụng còn đề cập tới việc kê biên tài sản của các bị can. Trong đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã ra các Lệnh kê biên tài sản đối với 8 lô đất của cựu Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh Vũ Liên Oanh.

Cụ thể, kê biên 1 lô đất diện tích 347m2 tại thôn Xuân Viên 3, xã Xuân Sơn (huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh); kê biên 2 lô đất diện tích 90m2 tại Khu đô thị mới Cao Xanh – Hà Khánh (TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) và kê biên 1 lô đất diện tích 216m2 tại Khu dân cư Đồi T5 (phường Hồng Hà, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh)…

Ngoài ra, kết luận của Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng nêu rõ ngày 28-7-2021, gia đình bị can Ngô Vui đã nộp đủ 14,8 tỉ đồng. Ngày 22-7-2021, gia đình bị can Vũ Ngọc Minh (Giám đốc Công ty Thẩm định giá Gia Lộc) nộp đủ 92 triệu đồng tiền phí của Hợp đồng Tư vấn thẩm định giá. Đến ngày 21-2-2023, gia đình bị can Hà Huy Long đã nộp đủ 1,855 tỉ đồng.

Như vậy, đến nay, CQĐT đã thu hồi được 16,747 tỉ đồng do Hoàng Thị Thúy Nga chi cho nhóm lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh.

Đối với số tiền 14 tỉ đồng mà bị can Vũ Liên Oanh đã nhận, theo kết luận của Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Oanh “tự nguyện và mong muốn” gia đình nộp trả lại số tiền này để khắc phục hậu quả. Tuy gia đình bị can chưa nộp khắc phục được nhưng CQĐT đã kê biên 8 bất động sản để phục vụ việc thi hành án.

CQĐT xác định, Vũ Liên Oanh có vai trò chủ mưu, cầm đầu cùng với Hoàng Thị Thúy Nga. Tuy nhiên, trong quá trình công tác, bị can Oanh có nhiều thành tích, được tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen, Huân huy chương. Quá trình điều tra, bị can đã thành khẩn, chủ động khai báo, ăn năn hối lỗi.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết với vai trò là đại diện Chủ đầu tư, được giao quản lý tài sản Nhà nước, Oanh đã bàn bạc, thông đồng với Hoàng Thị Thúy Nga, tạo điều kiện cho Nga tự lập 6 Dự án và sau đó tham gia đấu thầu, trúng 6 gói thầu mua sắm; trong đó có 2 gói thầu năm 2019 gây thiệt hại hơn 80 tỉ đồng.

Sau khi Hoàng Thị Thúy Nga trúng thầu đã chi cho Oanh 14 tỉ đồng. “Bản thân Oanh biết rõ việc làm nêu trên là vi phạm pháp luật, Công ty NSJ của Nga không đủ năng lực nhưng Oanh vẫn chỉ đạo cấp dưới thực hiện, nhằm mục đích giúp Công ty NSJ của Nga được lập Dự án, để sau đó NSJ (hoặc Công ty do Nga chỉ định) tham gia đấu thầu, trúng gói thầu mua sắm số 01 với giá trị gói thầu Nga đã định từ trước” - kết luận nêu rõ.

Trong bản kết luận, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng kiến nghị cơ quan có thẩm quyền cần tăng cường công tác quản lý, giám sát chặt chẽ, công khai giá thiết bị, vật tư, hàng hóa trên thị trường; đặc biệt là một số vật tư, thiết bị, hàng hóa độc quyền, không có/ được lưu thông rộng rãi trên thị trường để mọi tổ chức, cá nhân có thể kiểm tra, giám sát phát hiện việc nâng khống giá.

Các doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trong việc công bố công khai giá, công khai minh bạch chi phí đầu vào để tránh việc hợp thức, thông đồng, nâng khống giá khi cung cấp vật tư, thiết bị, máy móc cho các gói thầu mua sắm.

Cơ quan CSĐT cũng kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định của pháp luật về đấu thầu theo hướng quy định cụ thể việc chứng minh năng lực tài chính của các nhà thầu tham dự phải sử dụng báo cáo tài chính có xác nhận của cơ quan thuế.

