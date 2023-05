Cựu giám đốc làm "quân xanh, quân đỏ" trong đại án AIC tiếp tục bị khởi tố

Ngày 16-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh tố tụng đối với 8 bị can về hành vi "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" xảy ra tại Công ty TNHH Thành An Hà Nội (Công ty Thành An) và một số công ty, đơn vị liên quan.

Bị can Nguyễn Đăng Thuyết. Ảnh: Bộ Công an

Theo công an, từ năm 2017 đến năm 2022, với mục đích che giấu doanh thu, lợi nhuận thực tế, giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp, Nguyễn Đăng Thuyết, cựu giám đốc Công ty Thành An, và vợ là Nguyễn Nhật Linh đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập, sử dụng 2 hệ thống sổ kế toán để hạch toán trái quy định của pháp luật, gồm: Hệ thống sổ kế toán nội bộ và Hệ thống sổ kế toán dùng để kê khai thuế quyết toán thuế hàng năm với nhà nước.

Đồng thời, khai man số liệu kế toán; để ngoài sổ kế toán nhiều khoản doanh thu, chi phí, lợi nhuận; chỉ đạo nhân viên mua hóa đơn đầu vào để nâng khống giá trị hàng hóa mua vào, làm giảm số thuế TNDN phải nộp, gây thiệt hại cho nhà nước trên 400 tỉ đồng.

Ngày 15-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại Công ty Thành An và một số công ty, đơn vị có liên quan; khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 8 người.

Công an khởi tố bị can đối với Nguyễn Đăng Thuyết về hành vi "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Các bị can trong vụ án. Ảnh: Bộ Công an

Khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Nguyễn Nhật Linh (vợ Thuyết); Đỗ Thị Hoa, nguyên Kế toán trưởng Công ty Thành An; Nguyễn Quý Khái, Giám đốc Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh; Bùi Thị Mai Hương, kế toán trưởng Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh, về hành vi "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Công an đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Phạm Thị Quỳnh Như, Giám đốc Công ty Cổ phần vật tư hóa chất và thiết bị Thành Phát; Nguyễn Thị Kim Dung, Giám đốc Công ty TNHH vật tư thiết bị Y tế An Bình Minh và Phạm Thị Thu Hà, Chủ hộ kinh doanh Cửa hàng Tuấn Phong về tội "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước", quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan để mở rộng điều tra, làm rõ bản chất vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước.

Trước đó, tại phiên tòa xét xử Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC) và 35 bị cáo trong vụ án xảy ra tại AIC và các đơn vị liên quan, Nguyễn Đăng Thuyết, nguyên Giám đốc Công ty Thành An Hà Nội, được xác định có hành vi làm "quân xanh, quân đỏ" giúp AIC trúng 5 gói thầu tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, gây thiệt hại hơn 55 tỉ đồng rồi hưởng lợi bất chính trên 1,9 tỉ đồng.

Khi Bộ Công an khởi tố vụ án, Nguyễn Đăng Thuyết đã bỏ trốn và bị truy nã. Mặc dù vậy, Thuyết, Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng 6 đồng phạm vẫn bị xét xử vắng mặt.

Tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho Nguyễn Đăng Thuyết công bố bức thư của thân chủ gửi HĐXX TAND TP Hà Nội, trong đó cho biết nhận thông tin phiên tòa quá gấp, không thể về Việt Nam dù "rất mong muốn có mặt ở tòa để trình bày".

Nguyễn Đăng Thuyết sau đó bị tuyên 30 tháng tù về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

