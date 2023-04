Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội khai về 10.000USD quà biếu

Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Đức Đảng, Chủ tịch Công ty Hoàng Nga và bị cáo Phan Tuấn Đạt, Chủ tịch Công ty Kim Hòa Phát đặt vấn đề và được Nguyễn Quang Tuấn đồng ý cho 2 doanh nghiệp này được bán các mặt hàng vật tư tiêu hao can thiệp tim mạch vào bệnh viện với đơn giá theo thỏa thuận. Giai đoạn 2016-2017, bị cáo Đoàn Trọng Bình là người có chuyên môn về đấu thầu, phụ trách việc cung cấp vật tư và tổ chức đấu thầu các gói thầu. Bị cáo Bình biết việc tổ chức đấu thầu 5 gói thầu mua sắm vật tư tiêu hao can thiệp tim mạch năm 2016, 2017 phải thực hiện theo đúng quy định, nhưng theo chỉ đạo của cựu Giám đốc Bệnh viện tim Hà Nội, bị cáo Bình đồng ý để các nhà thầu ký gửi hàng để sử dụng trước khi đấu thầu, sau đó lập, trình danh mục vật tư, hóa chất, đơn giá các gói thầu cho bị cáo Tuấn phê duyệt. Những việc này không thông qua Hội đồng mua sắm mà theo đơn giá Công ty Hoàng Nga, Công ty Kim Hòa Phát đề nghị. Kết quả, Công ty Hoàng Nga đã tham gia và trúng 5 gói thầu còn Kim Hòa Phát đã trúng 4 gói thầu gồm 400 stent và một số vật tư khác. Tuy nhiên, theo cáo trạng, những mặt hàng này bị nâng giá cao hơn thực tế. Để hợp thức hồ sơ thầu mua vật tư tiêu hao can thiệp tim mạch của các công ty Hoàng Nga và Kim Hòa Phát, bị cáo Nguyễn Quang Tuấn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu. Hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu của bị cáo Bình với vai trò đồng phạm giúp sức cho bị cáo Nguyễn Quang Tuấn thực hiện hành vi phạm tội, gây thiệt hại cho Bệnh viện Tim Hà Nội và quỹ bảo hiểm xã hội số tiền hơn 53 tỷ đồng.