Cựu đại tá Phùng Anh Lê khai gì trước toà?

HĐXX đã xét hỏi đối với bị cáo Phùng Anh Lê (cựu đại tá, cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ, Hà Nội) về các nội dung liên quan tới vụ án.

Bị cáo Phùng Anh Lê tại phiên toà.

Cựu đại tá Phùng Anh Lê đề nghị được trả tự do

Chiều 12/8, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ “tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù” và “nhận hối lộ”, xảy ra tại Công an quận Tây Hồ, TP Hà Nội.

Trước HĐXX, bị cáo Phùng Anh Lê, cựu đại tá, cựu trưởng Công an quận Tây Hồ một mực phản bác cáo trạng. Bị cáo Lê thừa nhận có quan hệ họ hàng với ông Phùng Văn Bảy (người có vai trò trung gian đưa hối lộ) từng nhiều lần gặp và gọi điện trao đổi với nhau nhưng phủ nhận 110 triệu đồng.

"Không có chuyện tôi nhận 110 triệu đồng thông qua chú họ là ông Phùng Văn Bảy”, bị cáo Lê khai.

Khi HĐXX hỏi ngày 22/9/2016 ai là người trực chỉ huy tại Công an quận Tây Hồ, đêm hôm đó, bị cáo có mặt tại cơ quan hay không? Bị cáo Lê nói do thời gian lâu quá nên không nhớ. Bị cáo Lê khai nhận ngày 22/9/2016, bị cáo không còn nhớ ông Bảy có gọi điện cho mình hay không. Song, bị cáo Lê quả quyết bản thân không nhận bất kỳ khoản tiền hay tài sản nào từ người chú họ. Ông Bảy cũng không nhờ bị cáo xem xét cho bất kỳ người bị tạm giữ nào tại Công an quận Tây Hồ.

"Ngày 23/9, tôi cũng không được báo cáo về đối tượng tạm giữ nào, chỉ nhớ ngày 22/9, tôi có ký quyết định tạm giữ một đối tượng tên Lợi, bị bắt theo lệnh truy nã", ông Lê trình bày và cho rằng bản thân không chỉ đạo cấp dưới thả người bị tạm giữ như cáo buộc của VKS.

HĐXX hỏi, ngày 22/9/2016, ông Bảy có nhờ gì bị cáo về một đối tượng bị tạm giữ tại công an quận? Bị cáo Lê khẳng định chắc chắn là không.

HĐXX tiếp tục chất vấn bị cáo Lê, trong ngày 22/9/2016, bị cáo có chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự thả người bị tạm giữ nào không? Bị cáo Lê một mực nói không.

Sau đó, HĐXX dẫn lại lời khai của ông Bảy về việc có nhờ bị cáo Lê xem xét cho trường hợp của Tài, sau đó Lê thông báo chuẩn bị 110 triệu đồng, ông Bảy cầm tiền vào phòng làm việc đưa cho Lê. Lúc này bị cáo Lê khẳng định không có chuyện đó.

“Ông Bảy từng gửi thư cho tôi với nội dung thể hiện lời xin lỗi vì không đưa tiền nhưng vẫn khiến tôi bị ảnh hưởng”, bị cáo Lê khai nhận.

Khi được HĐXX gọi lên đối chất, ông Bảy thừa nhận có viết thư, nhưng thực tâm chỉ muốn xin lỗi vì việc nhờ vả của mình khiến ông Lê bị ảnh hưởng. Vợ ông Lê là người hướng dẫn viết, đồng thời nhờ viết thêm một số nội dung.

Còn bị cáo Lê nhiều lần khai không biết sự việc của Nguyễn Hữu Tài, không thỏa thuận, không nhận tiền từ ông Bảy, tất cả là do ông Bảy “dựng lên”. Bị cáo đề nghị HĐXX đình chỉ xét xử vụ án nhận hối lộ, trả tự do cho mình.

Trước lời phủ nhận cáo trạng của bị cáo Lê, HĐXX cho biết tại phiên xét hỏi sáng nay, các bị cáo từng là thuộc cấp và cán bộ Công an Tây Hồ đều khai tối 22/9, họ tiếp nhận Nguyễn Hữu Tài rồi tạm giữ. Sau đó, bị cáo Lê gọi điện cho cựu Đội trưởng Hình sự Nguyễn Đức Châu, yêu cầu mang hồ sơ vụ việc Nguyễn Hữu Tài đến để xem. Đến khuya 22/9, bị cáo Lê đã chỉ đạo Vũ Công Ngọc (cựu Đội phó Hình sự) và Nguyễn Đức Châu đến nhà tạm giữ, đưa Tài ra để thả về. Tuy nhiên, bị cáo Lê quả quyết "không có chuyện đó".

Bị cáo đối chất với nhân chứng

HĐXX đặt câu hỏi “không có thì sao các thuộc cấp lại khai như vây?” Đáp lời, bị cáo Phùng Anh Lê cho rằng trong những người có quyền và nghĩa vụ được tòa triệu tập, 2 người từng có mâu thuẫn với bị cáo. Một người là phó trưởng công an quận Tây Hồ, người còn lại là bị cáo Lê Đình Trung (cựu Đội phó thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp).

Cựu đại tá Phùng Anh Lê cho rằng trong vụ án này, Công an quận Tây Hồ đã giấu hồ sơ vụ việc liên quan Nguyễn Hữu Tài. Bị cáo không đồng tình với cáo trạng vì cáo trạng chỉ một chiều, không có vụ thả người trái pháp luật nào ở Công an Tây Hồ.

Bên cạnh đó, bị cáo Lê cho rằng không có quyết định tạm giữ 24/7 nào đối với Nguyễn Hữu Tài, mà chỉ có quyết định tạm giữ người tên Lợi do ông ta ký.

Theo bị cáo Lê, VKS cáo buộc khuya 22/9/2016, khi Vũ Công Ngọc gọi điện thoại cho bị cáo rồi bật loa ngoài, bị cáo đã chỉ đạo Lê Đình Trung giao Tài cho đội hình sự. Tuy nhiên, quá trình điều tra, bị cáo nhiều lần đề nghị rút list điện thoại để xác minh cuộc gọi này, nhưng cơ quan điều tra không thực hiện.

"Tôi cho rằng Ngọc khai không trung thực. Có lúc Ngọc khai tôi chỉ đạo lấy hồ sơ rồi hủy đi, có lúc lại khai khác. Những gì tôi khai trước tòa đều là sự thật", bị cáo Lê nói.

Cho rằng cơ quan tố tụng có sai phạm về tố tụng, cựu đại tá Phùng Anh Lê đề nghị tòa sơ thẩm đình chỉ xét xử, đình chỉ vụ án và trả tự do cho Nguyễn Đức Châu. Bị cáo Lê cũng đề nghị HĐXX đình chỉ tư cách bị cáo đối với Trung, Ngọc. Bị cáo Lê nói, Công an Tây Hồ không có lệnh tạm giữ Nguyễn Hữu Tài, nên các bị cáo không thể thả người trái pháp luật.

Đối với cáo buộc cùng vợ đến nhà anh Phùng Văn Bảy để đề nghị người này viết thư xin lỗi Lê vì đã khai đưa cho bị cáo 110 triệu đồng, cựu Trưởng công an quận Tây Hồ cho rằng tối ngày đầu tuần tháng 3/2021, có người đã mang thư đến nhà bị cáo. Bị cáo không biết ông Bảy viết lá thư này ở đâu.

Đối chất với ông Lê, ông Phùng Văn Bảy giữ nguyên lời khai. Người này còn cho biết thư được ông viết tại khu nhà vườn của ông Lê ở Hà Nội. Sau khi viết xong, ông Bảy đã đưa lá thư cho vợ của ông Lê. Tại toà, bị cáo Lê cho rằng những lời khai của người làm chứng là không chính xác.

"Với tư cách của người từng là Thủ trưởng CQĐT quận và Phó thủ trưởng CQĐT thành phố, tôi nói lên tâm tư của mình, chúng ta phải chứng minh bằng chứng cứ, không thể bằng lời khai mà kết tội. Tôi hoàn toàn phản bác cáo trạng", bị cáo Lê nói.

