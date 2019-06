Cuối tuần, miền Bắc nắng nóng gần 40 độ C, miền Nam mưa dông bất chợt

Thứ Sáu, ngày 21/06/2019 07:00 AM (GMT+7)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (21/6), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây mở rộng với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn mạnh nên các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Riêng các tỉnh Bắc và trung Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-17 giờ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nắng nóng ở các tỉnh Bắc Bộ có khả năng kéo dài 2-3 ngày tới; ở Trung Bộ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới.

Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ cuối tuần, thời tiết phổ biến ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết một số tỉnh, thành phố khác từ 21-23/6:

Sa Pa (Lào Cai): Không mưa, trời nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ dao động từ 27-37 độ C.

Hải Phòng: Trời nắng, không mưa. Nhiệt độ dao động từ 28-34 độ C.

Nghệ An: Nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ dao động từ 29-39 độ C.

Nha Trang (Khánh Hòa): Nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ dao động từ 27-37 độ C.

Đà Lạt (Lâm Đồng): Có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ dao động từ 17-26 độ C.