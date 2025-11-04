Cuộc đời người cha nghèo khép lại, 4 con nhỏ bơ vơ sau trận sạt lở kinh hoàng

Sáng nay (3-11), vụ sạt lở kinh hoàng xảy ra tại khe Ông Đà (thôn Thái Chấn Sơn, xã Thượng Đức, TP Đà Nẵng). Hàng chục ngàn mét khối bùn đất vùi xuống, ông Nguyễn Quốc Bình (40 tuổi, ngụ thôn Trúc Hà, xã Thượng Đức) tử nạn.

Cả làng xót xa

Sau tiếng nổ lớn, mặt đất rung chuyển. Hàng ngàn mét khối bùn đất từ trên núi theo khe (suối) Ông Đà tràn xuống, cả khu vực rộng lớn bị san phẳng.

Sạt lở kinh hoàng cướp đi người cha của bốn con gái nhỏ đang tuổi ăn học.

Vị trí sạt lở ngay lán trại nhỏ của ông Bình. Người dân nghe tin nghi ngờ có chuyện chẳng lành, đến kiểm tra thì phát hiện ông gặp nạn. Người dân tức tốc ứng cứu với hi vọng mong manh, nhưng điều kỳ diệu không đến, ông Bình không qua khỏi.

Quen biết ông Bình lâu nay, ông Cao Trung Tây (40 tuổi, thôn Trúc Hà), bàng hoàng, chân tay bủn rủn khi nghe tin người anh em kết nghĩa gặp nạn.

Bỏ mặc ngôi nhà ngập bùn đất, ông Tây nhờ người dân lấy ghe chở qua vùng ngập lụt, chạy vội vào hiện trường sạt lở. Trước mắt ông là cảnh tượng hãi hùng, người anh em kết nghĩa xấu số nằm bất động dưới lán trại đổ nát.

“Khi hôm lũ dâng, tôi lo nên gọi nói chuyện bảo anh lấy chiếc xe máy tôi đang để gần lán trại đi về. Nhưng anh nói hồi anh vào nước cạn, tối nước lên anh không về được. Tôi dặn anh trong đó không có gì ăn thì qua rẫy của mình lấy gạo nấu ăn đỡ chờ nước rút. Ai ngờ…!”, ông Sơn kể, vẫn chưa hết bàng hoàng.

Hàng xóm tiễn đưa nạn nhân xấu số.

Theo ông Tây, nạn nhân là người tốt dạ, sống được lòng người thân, xóm làng. Hay tin ông Bình gặp nạn, cả làng thương xót. “Rất đông người bơi ghe qua nước ngập, đến cứu anh nhưng không được”, ông Sơn đau buồn.

Bốn con nhỏ bơ vơ

Cuộc đời ông Bình là hành trình của chuỗi ngày cơ cực. Cha mẹ nghèo khó, lại đau ốm triền miên. Cả gia đình trông chờ vào đồng lương bấp bênh hằng ngày ông đi làm keo thuê cho người dân quanh xã.

“Ngày nắng ráo, hai anh em đi làm keo thuê cho người ta. Trời mưa không ai thuê thì anh vào lán trại trồng keo, nuôi gà”, ông Tây kể.

Mấy ngày nay mưa lũ nước lớn, ông Bình ở nhà dọn dẹp, trông coi cha mẹ già yếu. Lũ rút, ông vào lán trại, tréo ngoe lũ lại dâng, ông mắc kẹt trong đó đến... cuối đời.

Ông Bình tốt dạ, luôn được bà con, hàng xóm quý mến.

Hôm nay, căn nhà vẫn đang ngập nước. Khi dân làng đưa ông về, nước đã rút bớt, bùn đất ngập ngụa. Họ xắn tay dọn dẹp, lo hậu sự cho người đàn ông tốt dạ, xấu số.

Đón nhận tin em trai gặp nạn, ông Nguyễn Quốc Vũ (42 tuổi, ngụ xã Trúc Hà) chết lặng, không dám tin đó là sự thật. Lấy lại bình tĩnh, ông bỏ việc nhà vào nơi em trai đang “nằm”.

Ông Vũ kể, đang dọn dẹp lũ, nghe tin em trai ông gặp nạn, ông tức tốc bỏ việc để vào thăm. Sự thật đau xót, không còn hi vọng là điều hiện ra trước mắt. Phép màu ông mong ước lúc trên đường vào tan biến. Ông nhờ người thân, hàng xóm cùng các lực lượng xới tung đống đổ nát, đưa em trai về lo hậu sự.

“Số em trai tôi khổ, đợt trước nuôi mấy con heo trong lán trại thì dịch tả chết hết. Sau lũ vừa rồi, em tranh thủ vào đó chăm rừng keo, đem thêm mấy con gà nuôi cho đỡ buồn, được 2 ngày thì gặp nạn”, ông Vũ chua chát.

"Ngày mai đưa em đi, không biết lũ đã rút chưa?", ông Vũ cầu trời ngớt mưa, nước rút, để em trai ra đi thanh thản, người thân bớt nặng lòng.

Cuộc đời ông Bình gói gọn trong hai chữ "bất hạnh". Trải qua hai đời vợ, với bốn con gái, đứa lớn nhất lớp 9, nhỏ nhất học mẫu giáo. Cả hai cuộc hôn nhân đều đi vào ngõ cụt, ông quyết định gạt bỏ hạnh phúc bản thân để bươn chải, kiếm tiền nuôi con, nuôi cha, mẹ già yếu lâm trọng bệnh.

Hiện trường vụ sạt lở kinh hoàng nhìn từ xa.

Ra đi tức tưởi, ông Bình không lời dặn dò các con. Lúc dân làng đưa ông về nhà, con gái lớn ở với bà ngoại nghe tin mà bất lực, chưa thể đến nhìn cha vì lũ chia cắt. Hai con nhỏ vào ngồi cạnh thi thể cha khóc nghẹn, con gái út tuổi mẫu giáo vẫn chưa hiểu chuyện gì? “Mấy đứa khóc quá trời, thương quá!”, ông Vũ nghẹn ngào.

Rong ruổi khắp rừng keo này, đến công trình nọ, chỗ nào cần là ông đến, kiếm chắt từng đồng lo cho gia đình đầy rẫy những khó khăn. Trận sạt lở kinh hoàng đã khép cuộc đời ông ở tuổi 40, phía trước bốn con nhỏ là tương lai mù mịt. Có lẽ, chúng cần lắm những bàn tay dang rộng, để sau này không khổ cực như người cha quá cố...