Cùng đồng phạm gây thiệt hại 32,6 tỉ đồng, nữ cựu giám đốc Sở Y tế Cần Thơ được "lại quả" 60 cọc tiền

Ngày 9-10, tin cho biết VKSND tối cao vừa ra cáo trạng truy tố 20 bị can trong vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" tại Sở Y tế Cần Thơ.

Hai cựu giám đốc Sở Y tế Cao Minh Chu và Bùi Thị Lệ Phi. Ảnh: Bộ Công an

Theo đó, các bị can bị truy tố trong vụ án này gồm: Bùi Thị Lệ Phi, cựu giám đốc Sở Y tế Cần Thơ; Cao Minh Chu, cựu giám đốc Sở Y tế Cần Thơ; Hoàng Thị Thuý Nga, cựu chủ tịch hội đồng sáng lập Tập đoàn Hành trình thành công mới- NSJ Group; Kim Trọng Đoàn, Tổng giám đốc NSJ Group; Lê Huy Bình, Phó tổng giám đốc NSJ Group, cùng 15 bị can khác cùng về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, giai đoạn 2017 - 2019, Sở Y tế Cần Thơ được giao thực hiện 4 gói thầu mua sắm thiết bị y tế. Do muốn trúng thầu, bị can Hoàng Thị Thuý Nga, Chủ tịch Hội đồng sáng lập NSJ Group, gặp ông Võ Thành Thống, khi đó là Chủ tịch UBND TP Cần Thơ (sau là Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nghỉ hưu trước tuổi tháng 11-2022) xin "tạo điều kiện".

Sau đó, ông Thống "giới thiệu" Nga tới Giám đốc và Phó giám đốc Sở Y tế khi đó là bà Nguyễn Thị Lệ Phi và Cao Minh Chu. Được 2 người nhận lời giúp đỡ, bà Nga đã thông thông bằng cách cung cấp cấu hình, thông số kỹ thuật, báo giá khống để cùng Sở Y tế Cần Thơ lập hồ sơ thầu theo tiêu chuẩn, mức giá 2 bên thống nhất.

Các công ty của bị can Nga còn ký trước hợp đồng mua hàng để đáp ứng các tiêu chí gói thầu. Nhóm công ty của cựu chủ tịch NSJ Group còn tự đóng vai "quân xanh, quân đỏ" để thông thầu. Do vậy, Công ty NSJ và Công ty Bình An của bị can Nga đã trúng 4 gói thầu với tổng trị giá gần 90 tỉ đồng. Hành vi này gây thiệt hại cho Nhà nước 32,6 tỉ đồng.

Cũng theo cáo trạng, khi trúng thầu, Hoàng Thị Thúy Nga đã "lại quả" bị can Phi 3 tỉ đồng. Cụ thể chiều 2-12-2019, cựu chủ tịch NSJ Group đi công tác Cần Thơ nên chỉ đạo cấp dưới là Nguyễn Viết Hồng rút 3 tỉ đồng tiền mặt làm quà. Số tiền này bao gồm 6 bó, mỗi bó 10 cọc mệnh giá 500.000 đồng.

Trưa 3-12-2019, Nga hẹn gặp bị can Phi tại nhà riêng của vị Giám đốc Sở. Theo nhân viên của cựu chủ tịch NSJ Group, tại đây họ đưa túi tiền cho nữ giám đốc rồi "không thấy đâu nữa".

Các bị can Nga và Phi phủ nhận việc đưa, cầm 3 tỉ đồng song viện kiểm sát căn cứ lời khai các nhân viên của cựu chủ tịch NSJ Group cũng như sao kê ngân hàng, list điện thoại… và khẳng định họ có "tặng" nhau số tiền này.

Ngoài ra, Công ty NSJ còn tặng Sở Y tế Cần Thơ 100 triệu đồng mỗi dịp Tết các năm 2019, 2020. Sau đó, số tiền này được dùng cho mục đích "chúc Tết của cơ quan" theo chỉ đạo của các bị can Phi, Chu.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/cung-dong-pham-gay-thiet-hai-326-ti-dong-nu-cuu-giam-doc-so-y-te-ca...Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/cung-dong-pham-gay-thiet-hai-326-ti-dong-nu-cuu-giam-doc-so-y-te-can-tho-duoc-lai-qua-60-coc-tien-20221209193606253.htm