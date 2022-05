CSGT Hà Nội xử phạt hơn 5.000 lái xe vi phạm trong dịp SEA Games 31

Cả nước giảm 800 vụ tai nạn giao thông Theo đó, tính từ ngày 15/4 - 14/5/2022, toàn quốc xảy ra 925 vụ TNGT, làm chết 485 người và làm bị thương 647 người. So với cùng kỳ năm 2021 giảm 106 vụ (giảm 10,28%), giảm 36 người chết (giảm 6,91%) và giảm 74 người bị thương (giảm 10,26%). Trong đó, đường bộ xảy ra 916 vụ, làm chết 477 người, bị thương 645 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 99 vụ (giảm 9,75%), giảm 34 người chết (giảm 6,65%), giảm 74 người bị thương (giảm 10,29%). Tính chung 5 tháng đầu năm 2022 (từ ngày 15/12/2021 đến 14/5/2022), toàn quốc xảy ra 4.733 vụ TNGT, làm chết 2.761 người, bị thương 3.078 người. So với 5 tháng đầu năm 2021, số vụ TNGT giảm 800 vụ (giảm 14,46%), giảm 30 người chết (giảm 1,07%), giảm 875 người bị thương (giảm 22,14%). Trong đó, đường bộ xảy ra 4.683 vụ TNGT, làm chết 2.699 người, bị thương 3.068 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 789 vụ TNGT (giảm 14,42%), giảm 43 người chết (giảm 1,57%), giảm 875 người bị thương (giảm 22,19%). Đường sắt xảy ra 30 vụ TNGT, làm chết 20 người, bị thương 9 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 3 vụ (giảm 9,09%), giảm 6 người chết (giảm 23,08%). Đường thuỷ xảy ra 16 vụ, làm chết 30 người, bị thương 1 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 7 vụ (giảm 30,43%), tăng 15 người chết ( tăng 100%). Trong tháng 5/2022, nhiều địa phương có số người chết do TNGT giảm sâu so với cùng kỳ, một số nơi không có người chết do TNGT như Bạc Liêu, Điện Biên. Các địa phương: Lai Châu, Bến Tre, Kon Tum, Long An, Đồng Tháp và Bắc Kạn giảm từ 50% trở lên. Trong khi đó, Lâm Đồng lại có số người chết do TNGT tăng cao tương đương 300% (tăng 3 người), Đà Nẵng và Cần Thơ tăng tương đương 75 % (cũng tăng 3 người) và Hà Nội tăng 18 người (tương đương 64,3%); Thừa Thiên - Huế tăng 6 người (tương đương 60%). Tính 5 tháng đầu năm 2022, có 16 địa phương có số người chết giảm trên 20% so với cùng kỳ năm 2021 gồm: Quảng Bình, Sơn La, Hà Giang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bạc Liêu, Cà Mau, Lai Châu, Ninh Thuận, Quảng Trị, Trà Vinh, An Giang, Bắc Ninh, Nghệ An, Thái Bình, Lâm Đồng. 16 địa phương khác có số người chết trong 5 tháng đầu năm 2022 tăng trên 10% so với cùng kỳ gồm: Hòa Bình, Lào Cai, Ninh Bình, Hậu Giang, Bình Định, Thừa Thiên-Huế , Hà Nội, Quảng Ngãi, Cao Bằng, Đà Nẵng, Đăk Nông, Bình Dương, Tây Ninh, Yên Bái, Phú Thọ, Điện Biên. Trong đó, các địa phương có tỷ lệ người chết do TNGT tăng cao cả về số lượng tuyệt đối và số tương đối (%) bao gồm: Hà Nội (tăng 39 người, tương đương 26,4%), Bình Dương (tăng 24 người chết, tương đương 22,4%), Quảng Ngãi (tăng 12 người, tương đương 25%), Đà Nẵng (tăng 12 người, tương đương 66,7%), Điện Biên (tăng 7 người, tương đương 140%).