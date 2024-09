CSGT giải cứu tài xế ô tô bị cây đè trúng ở Hà Nội

Khoảng 22h tối 7/9, tổ công tác gồm của Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) do Đại úy Nguyễn Văn Hưng làm tổ trưởng, khi đang thu gom cây đổ trên tuyến đường Láng thì phát hiện một cây to bật gốc đổ vào ô tô mang BKS 30F - 015.XX.

Tại hiện trường, cây xanh có đường kính gần 30cm đè ngang phần đầu xe. Tài xế đã bị ngất xỉu bên trong ô tô.

Tổ CSGT dùng cưa máy cắt cành cây đè ngang đầu ô tô. Ảnh: CACC

Tổ CSGT nhanh chóng tiếp cận, cùng người dân kịp thời cứu tài xế ra khỏi xe và sơ cứu cho nam thanh niên này. Tuy nhiên, do tinh thần của người này bị hoảng loạn (không làm rõ được thông tin cá nhân), Tổ công tác đã tiếp tục thực hiện các biện pháp hỗ trợ.

Ngoài ra, Tổ công tác cũng đã huy động xe chuyên dụng, dùng cưa máy, cắt tỉa cây để đưa ô tô đang kẹt ra bên ngoài.

Đến khoảng 22h35, cây đổ đã được thu gom, xe gặp nạn được di dời, giao thông thông qua khu vực ổn định.

Hiện trường vụ cây đổ đè trúng ô tô trên đường Láng. Ảnh: CACC

Trung tá Đặng Hồng Giang - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 3 cho biết, thực hiện phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông, ứng phó cơn bão số 3, đơn vị đã chủ động phương án theo phương châm "4 tại chỗ".

"Chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, trang thiết bị, áo mưa, ủng, cưa máy, đèn pin, dây thừng, barie, loa pin, biển cảnh báo, xe cầu kéo để cứu hộ, cứu nạn... sẵn sàng huy động vào các tình huống đột xuất", Trung tá Đặng Hồng Giang nói.

Cũng theo Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 3, từ chiều tối ngày 6/9 đến nay, đơn vị đã phối hợp với lực lượng cơ sở thu gom hàng chục cây xanh bị gãy đổ trên địa bàn.

