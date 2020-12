Công điện khẩn ứng phó với rét đậm, rét hại dưới 5 độ C ở miền Bắc

Băng giá đã xuất hiện ở một số nơi trong đợt rét đậm, có nơi rét hại ở miền Bắc.

Băng giá xuất hiện trên đỉnh Fansipan (Lào Cai) sáng 5/12. Ảnh Hậu Nguyễn.

Theo thông tin từ các nhân viên của Công ty TNHH Dịch vụ du lịch cáp treo Fansipan Sa Pa (Lào Cai), sáng nay (5/12), trên đỉnh Fansipan (Lào Cai) tiếp tục xuất hiện một lớp băng giá phủ lên các cành cây, ngọn cỏ.

Trước đó một ngày, sáng 4/12, một lớp băng giá mỏng cũng đã phủ lên các ngọn núi trên dãy Hoàng Liên Sơn, đặc biệt là trên đỉnh Fansipan. Đây được coi là đợt băng giá đầu tiên của mùa đông năm 2020 do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh cường độ mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, sáng sớm nay (5/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hết các tỉnh Trung Trung Bộ. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến khoảng 11-14 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C. Ở vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Để chủ động ứng phó với đợt rét đậm, rét hại, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đề nghị các tỉnh/TP khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chủ động nắm bắt thông tin, truyền thông cho chính quyền các cấp, người dân, nhất là ở vùng cao biết, chủ động phòng chống rét.

Tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người nhất là với người già, trẻ nhỏ, học sinh như hạn chế ra trời lạnh, mặc đủ ấm, không dùng bếp than để sưởi ấm trong phòng kín; cho vật nuôi, cây trồng, thủy sản nhằm giảm thiểu mức độ thiệt hại về sản xuất, chú trọng đàn đại gia súc và các cơ sở chăn nuôi tập trung ở khu vực đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

Thành lập các đoàn công tác với sự tham gia của các cơ quan chuyên môn về cơ sở kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống rét cho người, vật nuôi, cây trồng, hướng dẫn áp dụng các biện pháp kỹ thuật kết hợp với kinh nghiệm truyền thống của người dân địa phương.

Chủ động bố trí ngân sách địa phương, quỹ phòng, chống thiên tai và các nguồn lực tại chỗ để kịp thời phục vụ công tác phòng, chống; triển khai lực lượng xung kích tại cơ sở, hỗ trợ vật tư, kinh phí để giúp nhân dân nhất là gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc, các hộ nghèo triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn, giảm thiểu thiệt hại như: gia cố, che chắn vệ sinh chuồng trại; di chuyển, tập trung các đàn đại gia súc chăn thả tự do đến nơi tránh rét; chuẩn bị, dự trữ thức ăn, vắc xin phòng bệnh …

Căn cứ tình hình thời tiết cụ thể tại địa phương chủ động cho học sinh nghỉ học;

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương về việc thực hiện công tác phòng chống rét, dịch bệnh cho đàn vật nuôi, thủy sản và cây trồng, xây dựng, điều chỉnh kế hoạch sản xuất, cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện và diễn biến thời tiết.

Bộ Y tế hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống rét, bảo đảm sức khỏe, tránh nguy cơ nhiễm độc khí khi đốt than, củi để sưởi; chỉ đạo lực lượng y tế tuyến cơ sở bảo đảm cơ số thuốc chữa bệnh cần thiết, tổ chức khám chữa bệnh cho người dân.

