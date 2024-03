Công an xuất hiện gần nhà riêng Phó Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc

Trước đó, vào chiều 8-3, Cơ quan Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bổ sung vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn. Qua đó, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với bà Hoàng Thị Thuý Lan, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc và ông Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND HĐND tỉnh Vĩnh Phúc, cùng về tội nhận hối lộ. Tại buổi họp báo về kết quả công tác công an quý I-2024 của Bộ Công an, hôm qua, 26-3, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành - Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), cho biết cơ quan điều tra xác định bị can Hoàng Thị Thúy Lan và Lê Duy Thành đã nhận số tiền tương đối lớn, hàng tỉ đồng. Bước đầu, cả hai đã nộp lại số tiền này.