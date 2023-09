Công an xác định được 'chồng' của bé gái 14 tuổi mang thai 8 tháng

Chiều 1-9, nguồn tin của PLO cho biết Công an phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, đã xác minh ban đầu vụ bé gái 14 tuổi mang thai tám tháng.

Theo đó, bé LNG (sinh ngày 15-5-2008), quê thị xã Long Mỹ, tỉnh hậu Giang.

Khoảng tháng 2-2022, bé G và một người tên VVA (khoảng 31 tuổi, ngụ phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ) sống chung với nhau như vợ chồng.

Bài đăng trên Facebook về bé gái 14 tuổi mang thai tám tháng.

Sau đó, hai bên gia đình có làm lễ cưới đơn giản, rồi G về nhà A sinh sống. Đến tháng 5, giữa G và A xảy ra mâu thuẫn nên A bỏ nhà đi làm thuê, hiện không có ở địa phương.

Trong ngày 1-9, gia đình G đã đến cơ quan công an trình báo vụ việc. Sau khi tiếp nhận tin tố giác, Công an phường Thuận An đã chuyển giao vụ việc cho Công an phường Bình Thành xử lý theo quy trình.

Chiều cùng ngày, trả lời qua điện thoại, một lãnh đạo công an phường Bình Thạnh cho biết đã tiếp nhận vụ việc và xử lý theo quy trình.

“Thông tin báo đài đã đăng lên rồi, hiện chúng tôi tiếp nhận thông tin và sẽ xử lý theo trình tự” - lãnh đạo công an phường Bình Thạnh nói thêm.

Như PLO đã thông tin, ngày 31-8, trên Facebook có bài viết kèm theo hình ảnh một bé gái với nội dung: “14 tuổi, mang bầu 8 tháng, không cha không mẹ, không nhà, ở đậu nhà LA, LE cưa cây hẻm 62... thành phố Vĩnh Long. Bé không biết mình phải sinh nở thế nào nữa, tội quá. Mong mọi người giúp đỡ bé sinh con và nuôi con với ạ. Xin cảm ơn!”

Bài viết sau khi đăng tải đã nhận được quan tâm của nhiều người. Nắm được thông tin, lãnh đạo Công an TP Vĩnh Long đã chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.

Qua làm việc, công an xác định, bé gái tên LNG, mang thai gần tám tháng và được người dân ở phường 5, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long cưu mang.

Kể với công an, bé gái mang thai cho biết bản thân ngụ ở Hậu Giang. Trước đó, em cùng với bạn trai đến bệnh viện khám và phát hiện đã mang thai gần tám tháng.

Tuy nhiên, bạn trai của em chối bỏ trách nhiệm nên em đã đến TP Vĩnh Long và được người dân ở đây cưu mang. Sau đó, có người đã đăng thông tin lên Facebook.

Sau khi xác minh làm rõ vụ việc, Công an TP Vĩnh Long đã trao đổi với Công an tỉnh Hậu Giang về sự việc nói trên để làm rõ việc bé gái bị xâm hại tình dục dẫn đến mang thai.

Công an cũng liên hệ với người thân và hỗ trợ phương tiện để đưa em về với gia đình an toàn.

Theo tìm hiểu của PV PLO, bé G hiện đang mang bầu 8 tháng. Trong thời gian "lưu lạc" ở TP Vĩnh Long, có một người hứa sẽ cưu mang cho em trong thời gian sinh nở.

Hiện, G đang có ý muốn trở về Vĩnh Long để nhận hỗ trợ từ người này.

