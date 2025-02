Công an vào cuộc vụ tố chủ quán cà phê nổi tiếng đánh đập dã man bé trai ở Đà Nẵng

Chiều 22-2, mạng xã hội lan truyền bài đăng của tài khoản Facebook B.B, phản ánh việc con trai mình bị chủ quán cà phê C.C.G. (bãi tắm Mân Thái, phường Mân Thái, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) hành hung đến gãy chân răng, theo dõi chấn thương sọ não.

Bài viết phản ánh việc bé trai bị chủ quán cà phê hành hung (ảnh Facebook nhân vật)

Theo bài viết, người này cho rằng vào hôm qua (ngày 21-2), khi con trai đang chơi ở bãi tắm Mân Thái thì làm vỡ 1 vỏ chai thủy tinh. Lúc này, chủ quán cà phê C.C.G. đã "lao vào tát cháu tới tấp 8, 9 phát vào mặt. Sau đó nhiều lần đập đầu cháu vào cây cột gỗ của xích đu và tiếp tục bảo nhân viên đem dây xiết cổ và tay cháu" - bài viết ghi rõ.

Người này cũng cho hay qua cấp cứu, Trung tâm y tế quận Sơn Trà chẩn đoán cháu bị gãy chân răng, cần theo dõi chấn thương sọ não.

"Hôm qua khi đánh con mình xong thì chủ quán đã chở cháu lên phường để báo công an phường rằng cháu đập chai và cầm dao rọc giấy làm hung khí. Nhưng cháu không hề cầm. Thực ra cháu đang chơi và thấy vỏ chai nằm dưới cát, thì cháu lượm và ném lên bờ kè cách đó 1,5 m để nhân viên thấy mà dọn đi, nhưng không ngờ vỏ chai bị bể và phía chủ quán không cho cơ hội giải thích" - bài viết nêu.

Công an đang tiếp tục làm việc với các bên liên quan (ảnh: Quán cà phê C.C.G là một trong những địa điểm check-in nổi tiếng tại Đà Nẵng)

Ngay sau khi đăng tải, bài viết nhận hàng nghìn lượt tương tác, được hàng loạt hội nhóm tại Đà Nẵng chia sẻ. Đa số đều bất bình với cách hành xử của chủ cơ sở, đồng thời kêu gọi tẩy chay quán cà phê này. Trong khi đó, một số người vẫn cho rằng cần có thông tin từ các bên liên quan để làm sáng tỏ vụ việc.

Chiều cùng ngày, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, lãnh đạo UBND phường Mân Thái khẳng định thông tin trên Facebook là không chính xác. Theo đó, thời điểm xảy ra vụ việc, chủ quán có tìm hỏi mẹ của cháu nhưng cháu bé không nói. Do vậy, chủ quán phải chở cháu bé lên Công an phường Mân Thái để làm việc.

"Công an 2 hôm nay đã làm việc rồi. Chiều nay, sau khi có bài đăng trên Facebook thì Công an phường Mân Thái tiếp tục mời gia đình cháu bé và chủ quán cà phê đến trụ sở để làm rõ tiếp một số nội dung. Nội dung cụ thể phía công an sẽ cung cấp" - lãnh đạo UBND phường Mân Thái cho biết.

Chiều cùng ngày, phóng viên liên hệ với quán cà phê C.C.G thì được một nhân viên tại quán cho hay chủ cơ sở đang làm việc với công an, hiện chưa thể cung cấp thêm thông tin.

Được biết, quán cà phê C.C.G nằm sát bãi tắm Mân Thái (phường Mân Thái, quận Sơn Trà). Thời gian qua, cơ sở này trở thành một địa điểm ăn uống, check-in nổi tiếng với người dân, du khách đến Đà Nẵng.