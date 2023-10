Công an vào cuộc vụ đường dây mua, bán thận tại TP.HCM

Sau khi Pháp luật TP.HCM đăng Trailer “Đường dây mua bán thận tại TP.HCM”, Công an huyện Bình Chánh và Công an TP.HCM đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét ngay trong đêm 8-10.

Công an đến chung cư HQC Plaza để kiểm tra, mời những người liên quan phối hợp điều tra. Ảnh: NHÓM PV

Theo đó, Đội CSHS Công an huyện Bình Chánh đã phối hợp cùng Phòng CSHS Công an TP.HCM, Công an xã An Phú Tây kiểm tra hai căn hộ tại tầng 18 và tầng 22 chung cư HQC Plaza, nơi nhóm mua bán thận đang nuôi hàng chục người chờ tới lượt bán thận.

Qua kiểm tra, công an đã mời sáu người, trong đó có hầu hết những người mà PLO nêu trong loạt bài phản ánh về trụ sở để phối hợp điều tra, trình báo về việc có tham gia bán thận hay không.

Lực lượng công an cũng đang tích cực xác minh, truy xét những người liên quan đến đường dây.

Công an kiểm tra căn hộ đang nuôi người chờ cắt thận mà báo phản ánh. Ảnh: NHÓM PV

Trước đó, từ manh mối của một người từng bán thận để lại, PV Pháp Luật TP.HCM đã tìm ra được đường dây mua bán thận với quy mô lớn tại TP.HCM. Đường dây này có nhiều chân rết chuyên “săn lùng con mồi” mua bán thận trên phạm vi cả nước.

Sau những ngày thâm nhập, chúng tôi phát hiện nhóm này đang “nuôi” hàng chục người chờ bán thận và liên tục tìm kiếm những người có nhu cầu mua, bán thận từ Bắc vào Nam. Họ còn lôi kéo, hướng dẫn những người đã và đang bán thận thành “cò” cho đường dây của mình.

Theo quy định, việc hiến ghép thận được thực hiện theo một quy trình chặt chẽ nhưng nhóm này đã “bùa phép” để biến việc này thành hiến tặng hợp pháp, thu lợi hàng trăm triệu đồng cho mỗi ca...

