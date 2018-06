Công an triệu tập tài xế tông gãy barie BOT Tân Đệ

Công an đã triệu tập 2 tài xế liên quan tới vụ việc mất an ninh tại trạm thu phí Tân Đệ.

Một số tài xế có hành vi đẩy, bẻ barie Trạm thu phí Tân Đệ

Ngày 9/6, Công an huyện Vũ Thư (Thái Bình) cho biết đã triệu tập 2 người tông gãy barie của BOT Tân Đệ đồng thời tiếp tục xác minh người dùng dao chém barie và đánh nhân viên thu phí xảy ra ngày 5/6.

Danh tính hai tài xế này được xác định là Trần Ngọc Tr. (SN 1993, huyện Đông Hưng, Thái Bình), Trần Mạnh C. (SN 1984, huyện Hưng Hòa, Thái Bình). “Chúng tôi tiếp tục xác minh những trường hợp còn lại, đặc biệt là hai người dùng dao chặt barie và đánh nhân viên thu phí ngày 5 và 6/6”.

Nhiều ngày qua, các tài xế đi qua trạm thu phí BOT Tân Đệ không trả tiền và hất barie sang một bên để đi tiếp bởi theo họ, trạm này đã hết hạn thu phí. Việc nhà đầu tư vẫn tiếp tục thu phí khiến các tài xế bức xúc.

Cụ thể, từ chiều 5/6, tại trạm thu phí BOT Tân Đệ, nhiều lái xe không trả phí và cho xe chạy qua. Nhiều xe thậm chí hất văng thanh barie, hoặc phụ xe xuống nhấc barie sang một bên để xe chạy qua.

Theo Công an huyện Vũ Thư, việc khởi tố hay không các tài xế tham gia húc gãy barie tại trạm thu phí Tân Đệ còn dựa vào tình tiết sau khi kết thúc điều tra. Hiện, tỉnh Thái Bình đang cử cán bộ công an huyện Vũ Thư túc trực tại trạm BOT Tân Đệ để đảm bảo trật tự an ninh, cũng như tránh tình trạng ùn ứ giao thông.