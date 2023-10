Công an TP.HCM điều tra dấu hiệu trốn thuế của Thành Bưởi

Công ty TNHH Thành Bưởi (Công ty Thành Bưởi) hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và đầu tư TP.HCM cấp và hoạt động vận tải hành khách đường bộ. Công ty được biết đến với hãng xe Thành Bưởi. Công ty do ông Lê Đức Thành (67 tuổi, quê tỉnh Bắc Ninh) làm Giám đốc cũng là người đại diện theo pháp luật, ông Lê Dương (32 tuổi, thường trú quận 5, TP.HCM) làm Phó Giám đốc. Công ty này có vốn điều lệ 80 tỷ đồng, trong đó ông Thành chiếm góp 67,768 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 84,71%) và ông Dương góp 12,232 tỷ đồng ( chiếm tỷ lệ 15,29%). Tại Lâm Đồng, chi nhánh công ty Thành Bưởi có địa chỉ tại số 6, Lữ Gia, phường 9, TP Đà Lạt, do ông Thành là người đứng đầu và hoạt động theo mã số chi nhánh do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Lâm Đồng cấp.