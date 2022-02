Công an TP.HCM đang làm rõ động cơ của bác sĩ giả

Pháp Luật TP.HCM cung cấp chứng cứ, hồ sơ cho công an Ngày 23-2, Công an quận 12, TP.HCM đã đến tòa soạn báo Pháp Luật TP.HCM để thu thập các chứng cứ, tài liệu mà báo thu thập được liên quan đến bài điều tra “Giả bác sĩ vào 1 khu điều trị ở TP.HCM chữa cho F0” mà báo đã đăng tải. Trên tinh thần hợp tác, phối hợp với cơ quan chức năng, Ban biên tập đã đồng ý, chỉ đạo tòa soạn cung cấp, bàn giao một số tài liệu mà PV thu thập được trong quá trình điều tra để công an có cơ sở xác minh, xử lý. Theo Công an quận 12, hiện công an vẫn đang làm việc với Nguyễn Quốc Khiêm và sẽ củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm của người này. Đại diện Công an quận 12 đã cám ơn sự hợp tác, phối hợp của báo Pháp Luật TP.HCM.