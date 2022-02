Hải Phòng: Một ngày gần 500 trẻ nhỏ, trẻ sơ sinh mắc COVID-19

Trao đổi với PV Tiền Phong ngày 23/2, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Yến - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng cho biết, sau Tết số bệnh nhi nhập viện điều trị COVID-19 tăng vọt.

Đơn vị đang tiếp nhận, điều trị cho hơn 400 F0 là trẻ em, trong đó có nhiều trẻ sơ sinh. Tất cả các bệnh nhi đều phải có phụ huynh, người thân chăm sóc hằng ngày, do đó, số F0 trong bệnh viện dao động từ 800-1.000 trường hợp.

Bác sĩ Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng thăm khám, điều trị cho bệnh nhi F0. Ảnh: Nguyễn Hoàn

Trẻ sơ sinh mắc COVID-19 thường có triệu chứng điển hình là sốt rất cao, li bì. Nhiều trẻ nhỏ được phát hiện, đưa vào viện muộn còn có biểu hiện co giật, tinh thần hoảng loạn. Nhiều trường hợp sử dụng thuốc hạ sốt thông thường không có hiệu quả, các bác sĩ phải kết hợp các thuốc hạ sốt, thậm chí có trường hợp phải dùng thuốc an thần chống co giật. Trong số bệnh nhi nhập viện, có hơn 50 trường hợp phải thở ô xy, 5 trường hợp phải thở máy. Bệnh viện ghi nhận một ca nặng, phải chuyển lên tuyến trung ương điều trị do mắc COVID-19 kèm theo bệnh nan y bạch cầu cấp.

“Có thời điểm, một ngày bệnh viện tiếp nhận gần 500 F0 là bệnh nhi, trẻ sơ sinh. Trước tình hình đó, đơn vị vận động nhân viên y tế khi có kết quả âm tính và không có triệu chứng ho sốt, sớm trở lại bệnh viện để hỗ trợ điều trị, chăm sóc F0. Đồng thời, phân công lịch trực luân phiên, linh hoạt nhằm đảm bảo sức khỏe cho nhân viên y tế, tránh tình trạng quá tải sức lao động”, bác sĩ Yến nói.

Theo Sở Y tế TP Hải Phòng, sau Tết Nguyên đán số ca mắc COVID-19 tại địa phương tăng cao, hàng nghìn ca mỗi ngày, nhiều F0 là học sinh, trẻ em. Thậm chí, số nhân viên y tế cơ sở, các trạm y tế lưu động mắc COVID-19 tăng cao, do đó việc hỗ trợ F0 điều trị tại nhà gặp nhiều khó khăn. Nhiều xã, phường số F0 tăng cao, trong khi đó chỉ có vài nhân viên y tế dẫn đến tình trạng quá tải. Vừa qua, Sở đã đề nghị và được TP Hải Phòng huy động khoảng 1.000 sinh viên tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại một số quận huyện là điểm nóng.

