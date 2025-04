Công an TP HCM sẽ xử lý người hít xà đơn trên tàu Metro số 1

PC08 khuyến cáo hành động hít xà đơn trên tàu metro có thể dẫn đến mất thăng bằng, té ngã, gây thương tích cho chính người thực hiện và va chạm vào những hành khách bên cạnh; trường hợp tàu phanh gấp, nguy cơ tai nạn càng tăng cao. Đây là hành vi thiếu ý thức, gây mất trật tự, an toàn giao thông công cộng. Bên cạnh đó, khoang tàu vốn là không gian công cộng, mọi hành động của cá nhân cần phải tôn trọng những người xung quanh. Các tay vịn và thanh nắm trên tàu được lắp đặt để giúp hành khách giữ thăng bằng trong lúc tàu chạy, không phải để tập thể dục hay trình diễn. Việc sử dụng chúng cho mục đích tập thể dục, đặc biệt là các động tác mạnh như hít xà đơn, có thể gây hư hỏng cho thiết bị, phá hoại tài sản công. Để bảo đảm trật tự, an toàn, văn minh, tiện lợi khi tham gia giao thông trên tuyến đường sắt đô thị Metro số 1, mỗi hành khách cần nâng cao ý thức tự giác, tôn trọng không gian công cộng, hành xử văn minh. Tuyệt đối không được sử dụng sai mục đích đối với các tay vịn, thanh nắm, thiết bị khác trên tàu. Ngoài ra, cần tuân thủ các quy định của đơn vị vận hành tuyến Metro, như: - Không tổ chức trình diễn các loại hình nghệ thuật, quay video quảng cáo tại khu vực nhà ga và trên tàu (trừ các trường hợp đã được cấp phép); - Không dựa vào cửa tàu và luôn giữ tay tránh xa các khe của cửa tàu; - Không tự ý mở cửa sổ trên tàu; - Không được vượt qua vạch màu vàng an toàn được kẻ tại khu vực cửa chắn ke ga; - Không xả rác hoặc vứt bỏ vật cứng xuống khu vực ke ga và đường ray; - Không lên tàu, rời tàu khi cửa tàu đang đóng hoặc có tín hiệu báo đóng; - Không thực hiện các hành vi quấy rối, vi phạm thuần phong mỹ tục và đạo đức đối với hành khách và nhân viên vận hành; - Không chèo kéo, gạ gẫm mua bán và bán hàng rong; - Không mang vũ khí, công cụ dụng cụ hỗ trợ nếu không phải là người có thẩm quyền được cấp giấy phép sử dụng; - Không gây gổ, đánh nhau, chửi thề hoặc có ngôn ngữ thù địch với người khác; - Không mang các chất gây cháy nổ, nguy hiểm, các đồ vật bị cấm theo quy định của pháp luật; - Không ăn, uống, hút thuốc (kể cả thuốc lá điện tử) trong buồng thang máy hoặc tại các khu vực đã soát vé, ke ga và trên tàu; - Không sử dụng ván trượt patin tại các khu vực trong nhà ga. Không nói chuyện lớn tiếng hoặc sử dụng các thiết bị di động với âm lượng lớn gây khó chịu, làm phiền đến các hành khách xung quanh; - Không mang các thực phẩm, đồ vật nặng mùi lên tàu và khu vực các nhà ga (trường hợp có mang thực phẩm, thức ăn đi kèm, hành khách bắt buộc phải sử dụng túi ni lông cột kín) và không được sử dụng cho đến khi rời khỏi khu vực nhà ga; - Không dắt theo vật nuôi, thú cưng lên tàu; trừ vật nuôi nhỏ có thể bỏ trong lồng, túi kín; - Không mang bóng bay vào khu vực nhà ga và sảnh chờ trên tàu. Việc tuân thủ những quy định trên không chỉ giúp hành khách có được trải nghiệm đi lại an toàn, tiện lợi mà còn góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông công cộng. Các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông khi sử dụng các phương tiện giao thông công cộng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Theo đó, người vi phạm có thể bị phạt hành chính hoặc xử lý hình sự tùy theo mức độ nghiêm trọng của vụ việc.