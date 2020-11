Công an tỉnh Đồng Nai điều động 6 lãnh đạo cấp trưởng xuống làm phó phòng

Thứ Tư, ngày 18/11/2020 19:02 PM (GMT+7)

4 trưởng công an huyện và TP, 2 lãnh đạo phòng thuộc Công an tỉnh Đồng Nai bị hạ cấp, điều động về giữ các chức phó phòng nghiệp vụ.

Theo tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho hay căn cứ vào đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh và Cục tổ chức cán bộ, Bộ trưởng Bộ Công an vừa ký quyết định điều động 6 lãnh đạo mang hàm đại tá, thượng tá về nhận nhiệm vụ mới.

Cụ thể, Bộ Công an điều động đại tá Cao Hữu Nguyên (Trưởng Công an huyện Nhơn Trạch), đại tá Ngô Quang Tuấn (trưởng Công an TP Long Khánh) về nhận công tác và cùng giữ chức Phó phòng Tham mưu tổng hợp, Công an tỉnh Đồng Nai.

Một số cán bộ công an bị giáng chức vì liên quan vụ giang hồ "Giang 36" vây xe chở công an. Trong ảnh: Liên quan vụ việc, Nguyễn Tấn Lương- chủ doanh nghiệp lãnh 7 năm tù

Đại tá Dương Thanh Hải (Trưởng Công an huyện Long Thành) và thượng tá Phan Trọng Lộc (Trưởng Công an huyện Xuân Lộc) giữ chức vụ Phó phòng Công tác Đảng và công tác chính trị, Công an tỉnh Đồng Nai.

Thượng tá Nguyễn Văn Ba (Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đồng Nai) và thượng tá Đào Tuấn Anh (giám thị trại tạm giam Công an tỉnh Đồng Nai) cùng được điều động về giữ chức Phó phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Đồng Nai.

Theo xác nhận ban đầu, những sĩ quan cấp tá nêu trên bị điều động xuống cấp phó vì đã liên quan tới những vi phạm nghiêm trọng trong thời gian qua, bị xử lý kỷ luật từ mức khiển trách đến cảnh cáo. Trong đó, có cán bộ, sĩ quan bị kỷ luật liên quan vụ việc băng nhóm giang hồ Nguyễn Tấn Lương, Giang "36".

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/cong-an-tinh-dong-nai-dieu-dong-6-lanh-dao-cap-truong-xuong-lam-pho-p...Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/cong-an-tinh-dong-nai-dieu-dong-6-lanh-dao-cap-truong-xuong-lam-pho-phong-20201118182336679.htm