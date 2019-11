VFF hướng dẫn cách phân biệt vé giả-vé thật trận Việt Nam – Thái Lan

Thứ Ba, ngày 19/11/2019 14:25 PM (GMT+7)

Với sức nóng của trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan, nhiều đối tượng đã bất chấp in vé giả để lừa người hâm mộ.

Phe vé hoạt động hết công suất trước giờ bóng lăn trên sân Mỹ Đình trận Việt Nam – Thái Lan.

Thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), sáng nay (19/11), lực lượng Công an Hà Nội đã bắt một số đối tượng sản xuất vé giả, đồng thời thu giữ số lượng vé giả khoảng hơn 1.000 vé. Số lượng vé giả này chuẩn bị cung cấp ra thị trường “chợ đen” để lừa người hâm mộ.

Để tránh tình trạng mua phải vé giả, VFF khuyến cáo người hâm mộ khi mua vé cần kiểm tra kĩ số seri, mẫu mã in ấn, tem của Bộ Công an… để tránh trường hợp bị lừa.

Các thông số kỹ thuật cụ thể như: kích thước cả vé là 210x90mm; phần lưu tại VFF 40x90mm; phần giao khách 133x90mm; phần kiểm soát 37x90mm.

Giấy in là loại giấy bóng nước bảo an. Khi soi ngược ánh sáng (ánh sáng trắng) thấy có hình chìm. Trong giấy có hai sợi màu đỏ và xanh phân bố ngẫu nhiên và khi soi dưới ánh sáng đèn UV sợi màu đỏ và sợi màu xanh phát quang.

Mực bảo an không màu phát quang dưới ánh sáng đèn UV. Soi dưới ánh sáng đèn UV thấy hiện lên hình Logo VFF nằm giữa vé. Mực do Trung tâm Kỹ thuật tài liệu – Viện H09 – Bộ Công an nghiên cứu sản xuất.

Tem hologram bảo an có hình tròn đường kính 15mm, thay đổi màu sắc ở các góc nhìn khác nhau. Khi soi dưới ánh sáng đèn UV thấy hiện lên chữ “LĐ BÓNG ĐÁ VIỆT NAM” và “hình ngôi sao 5 cánh” phát sáng màu xanh ngọc.

Người hâm mộ kiểm tra vé để tránh mua phải vé giả. Ảnh TPO.

20h00 tối nay (19/11), trên SVĐQG Mỹ Đình sẽ diễn ra trận đấu lượt về giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan trong khuôn khổ vòng loại bảng G World Cup 2022. Ở trận lượt đi, 2 đội hòa nhau với tỉ số 0-0 trên đất Thái Lan.

Cặp đấu đầy duyên nợ này được coi là trận đấu của 2 ông lớn của bóng đá Đông Nam Á, do đó rất được người hâm mộ đón chờ. Chính vì thế, trước giờ bóng lăn, giá vé “chợ đen” cũng đang leo thang từng giờ.

Theo ghi nhận của PV, các cặp vé khán đài A-B hiện đang dao động từ 6-7 triệu/vé (gấp 12-14 lần giá gốc); vé khán đài C-D dao động từ 2,5-3,5 triệu/vé (gấp 10-12 lần giá gốc). Đặc biệt, dân phe hét vé khách mời VIP khán đài A lên tới 7-8 triệu/vé.

