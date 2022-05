Công an tạm giữ nhiều ô tô xịn khi bắt nguyên Chủ tịch UBND TP Hạ Long

Ngày 14/5, Viện KSND tỉnh Quảng Ninh đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam ông Phạm Hồng Hà, nguyên Chủ tịch UBND TP Hạ Long, để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ông Phạm Hồng Hà, SN 1960, từng giữ chức Phó chủ tịch, đến tháng 6/2014 được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hạ Long kiêm Trưởng BQL vịnh Hạ Long. Tháng 9/2020, ông nghỉ hưu theo chế độ.

Ông Phạm Hồng Hà bị khởi tố và bắt giam để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Khoản 2, Điều 356 Bộ luật Hình sự. Cơ quan chức năng cũng đã tiến hành khám xét nhà riêng của ông Phạm Hồng Hà, tại số 338, đường bao biển Trần Quốc Nghiễn, TP Hạ Long.

Trong quá trình khám xét căn biệt thự của ông Phạm Hồng Hà, cơ quan chức năng đã tạm giữ 4 xe sang, gồm: 1 xe Lexus 570, 1 xe Lexus ES 350, 1 xe Vinfast Lux SA và 1 xe Mercedes.

Liên quan đến vụ việc, trước đó, Cơ quan Công an đã khởi tố 6 bị can thuộc Công ty CP Quản lý đường sông 3 về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, bắt giam 3 bị can, trong đó có Giám đốc Đỗ Công Hào.

Cùng bị khởi tố, bắt tạm giam với ông Phạm Hồng Hà còn có các bị can nguyên là lãnh đạo và nhân viên Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, gồm Bùi Sĩ Giáp, nguyên Trưởng phòng Kỹ thuật và tu bổ, tôn tạo cảnh quan Ban Quản lý Vịnh Hạ Long; Phạm Thái Dương, nhân viên Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, về hành vi “Nhận hối lộ”, quy định tại khoản 2, Điều 354 Bộ luật Hình sự.

